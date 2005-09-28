يازده كشيش كاتوليك از سمت خود بركنار شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "جيمي ام لاگو"، كشيش متصدي امور حقوقي در منطقه سر اسقفي شيكاگو در گفتگو با شيكاگو تريبون اظهار داشت: ما تصميم قطعي را در مورد بركناري اين يازده كشيش اتخاذ كرده ايم.

اين يازده نفر پس از اين كشيش محسوب مي شوند؛ اما نمي توانند مراسم عشاي رباني، ازدواج، يا هر نوع مراسم عبادي ديگري را برگزار كنند. پوشيدن لباس كشيشي و يا مورد خطاب قرار گرفتن به عنوان پدر نيز در مورد آنها ممنوع مي شود.

لاگو گفت: اين يازده نفر در يك مجتمع محدود شده اند.

منطقه سر اسقفي 14 نفر را در سال 2002 از سمت كشيشي خلع كرد كه دو نفر از آنها در دادگاه شرعي به سر مي برند و يك نفر از آنها درگذشته است.

باربارا بلين، مؤسس « شبكه نجات يافتگاني كه از سوي كشيشان مورد سوء استفاده قرار گرفته اند» گفت: اين يازده كشيش هنوز از سوي كليسا مورد حمايت هستند، شاهد اين امر كشيش باقي ماندن آنها در شرايطي است كه نمي توانند هيچكدام از كارهاي كشيشي را به انجام برسانند.

اين در شرايطي است كه لاگو اظهار داشت: اگر اين 11 نفر را از كليسا بيرون كنيم نمي توان آنها را تحت نظر گيريم.

اتهام سوء استفاده جنسي به اين يازده نفر از دهه 1950 تا دهه 1970 صورت گرفته است و كليساي كاتوليك اظهار داشته است كه براي احضار آنها در دادگاه زمان طولاني سپري شده است.

به گزارش "مهر"، پيش از اين اسقف اعظم سن فرانسيسكو كه به سمت پيش پاپ منصوب شده است براي پاسخ گويي به سوء استفاده هاي جنسي كشيشان از كودكان در منطقه سر اسفقي محل خدمت وي به دادگاه احضار شد.

از زماني كه رسوايي سوء استفاده هاي جنسي كشيشان در سال 2002 علني شد، صدها روحاني در اين شهر بركنار شده و رهبران كليسا راهبردهايي جديدي را براي گزارشها و برخورد با چنين مواردي در آينده ترتيب داده اند. كليساهاي ايالات متحده اظهار داشتند از سال 1950 تا كنون 840 ميلون دلار غرامت به قربانيان سوء استفاده پرداخته اند.