به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به جزئیات معامله نشان می دهد که امروز ارزش معاملات سهامداران حقوقی 140 درصد بیشتر از سهامداران حقیقی بوده است، به طوری که امروز سهامداران حقوقی، 174 میلیارد و 174 میلیون سهم به ارزش یکهزار و 663 میلیارد و 198 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران خریداری کردند.

این در حالی است که ارزش خرید سهامداران حقیقی در معاملات امروز بازار سهام 693 میلیارد و 250 میلیون ریال بوده است. این گروه از سهامداران، امروز 245 میلیارد و 939 میلیون سهم را به نام خود تغییر مالکیت دادند.

در سوی دیگر بازار، سهامداران حقیقی 296 میلیارد و 16 میلیون سهم به ارزش 834 میلیارد و 294 میلیون ریال را در 18 هزار و 584 دفعه فروختند. به علاوه سهامداران حقوقی هم 125 میلیارد و 432 میلیون سهم را به ارزش یکهزار و 539 میلیارد و 117 میلیون ریال طی 355 دفعه به فروش رساندند.