به گزارش خبرگزاری مهر علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از توسعه روند همگرایی میان احزاب و گروههای سیاسی عراق اظهار داشت: بی شک رهبران هوشمند عراق چون گذشته با مدیریت ظرفیت های چشمگیر سیاسی، اعتقادی، انسانی و اقتصادی این کشور ضمن استقرار سریع دولتی کارآمد با دفع تهدیدات امنیتی ناشی از توطئه بیگانگان، امنیت، ثبات و رفاه را به عراق متحد و یکپارچه باز می گردانند.

وی همدلی و مودت رهبران و گروه های سیاسی عراق را نماد روشنی از بلوغ سیاسی و دموکراسی ساخت یافته به عنوان اصلی ترین دستاورد مبارزات مردم این کشور علیه استبداد، سلطه خارجی و تروریسم عنوان کرد و افزود: رهبران مجاهد و خدوم عراق در مهمترین مقطع تاریخ سیاسی این کشور ضمن ناامید کردن تلاش های دشمنان خارجی که طی روزهای گذشته مجموعه توان رسانه ای و تبلیغاتی خود را برای ایجاد شکاف و تفرقه افکنی میان برادران مسلمان بکار گرفتند، نشان دادند که علی رغم وجود برخی اختلاف سلیقه ها، اصلی ترین اولویت آنان منافع ملی و امنیت عراق است.

شمخانی در ادامه با اشاره به افقهای روشن پیش روی کشور عراق افزود: مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران چون گذشته در کنارعراق متحد همه ظرفیتها و مقدورات خود را برای حمایت از برقراری امنیت پایدار، مبارزه با تروریسم ، وتوسعه پیشرفت این کشور بکار خواهند گرفت.