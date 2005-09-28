تعداد دانشجويان تجمع كننده در مقابل سفارت انگليس لحظه به لحظه در حال افزايش است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، تجمع امروز دانشجويان در مقابل سفارت انگليس به دليل سياست هاي خصمانه اين كشور عليه ايران در جريان انرژي هسته اي و شوراي حكام و همچنين سياست هاي اين كشور براي تفرقه افكني در كشورمان انجام مي شود.

اين گزارش حاكي است كه نيروهاي انتظامي از دقايقي پيش در حال گرفتن آرايش نظامي در مقابل سفارت انگليس هستند.

به گزارش خبرنگار ما دستگاههاي فرستنده صدا و سيما در مقابل سفارت انگليس مستقر شده و قصد دارند تجمع مهم امروز دانشجويان را به صورت زنده و مستقيم از شبكه خبر سيماي جمهوري اسلامي پخش كنند.

با توجه به اينكه هنوز دقايقي تا آغاز اين تجمع دانشجويي باقي مانده حضور عكاسان و خبرنگاران داخلي و خارجي در مقابل سفارت انگلستان بسيار چشم گير است.

تعدادي از دانشجويان دانشگاههاي تهران در گفتگو با خبرنگار "مهر" تاكيد مي كنند: امروز مي خواهيم با انگليس تسويه حساب كنيم.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد.