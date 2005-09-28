افتتاح ساختمان جديد سينماتك فرانسه با حضور بزرگان سينماي جهان



مارتين اسكورسيزي در كنار مدير سينماتك فرانسه

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، مركز فيلم سينماتك فرانسه روز دوشنبه به ساختماني مدرن در شرق پاريس منتقل شد تا پاياني باشد بر دو دهه تلاش براي تغيير مكان اين مركز فرهنگي و هنري مشهور. كلود بري، سينماگر سرشناس فرانسوي و مدير سينماتك، در مراسم افتتاحيه ساختمان جديد سينماتك گفت: "سينماتك مدتها منتظر چنين لحظه‌اي بود. حالا كار به انجام رسيد."

سينماتك فرانسه در سال 1936 با هدف ارايه و تبليغ فيلم‌هاي هنري و دفاع از سينماي فرانسه تأسيس شد. در تمام سال‌هاي گذشته اين مركز مهم سينمايي به مكان‌هاي متعددي نقل مكان كرد كه آخرين آنها ساختماني در نزديكي برج ايفل بود. رنو دونديو دو وبره، وزير فرهنگ فرانسه، سينماتك را مكاني دانست كه "فيلم‌ها را به چشم كالا نگاه نمي‌كند، بلكه آنها را حفظ مي‌كند، به نمايش مي‌گذارد، مورد بررسي قرار مي‌دهد، با ديگر آثار مقايسه مي‌كند و دوست‌شان دارد."





اسكورسيزي و رومن پولانسكي با هم وارد سينماتك شدند

سينماتك عمده بودجه دولت خود را از دولت فرانسه مي‌گيرد و به گفته وزير فرهنگ فرانسه، دولت براي محافظت از محصولات سينماي ملي همچنان به حمايت خود از سينماتك ادامه مي‌دهد. دووبره گفت: "من از سياست قديمي استثناي فرهنگي دفاع مي‌كنم. سياستي دولتي براي حمايت از هنر، موسيقي و فيلم داخلي در مقابله با فرهنگ عامه‌پسند امريكايي. 85 درصد از صندلي‌هاي سينماهاي سراسر جهان براي تماشاي فيلم‌هايي است كه در امريكا توليد مي‌شوند و اين نبايد به ما بربخورد."

سينماتك فرانسه از امروز به روي عموم مردم گشوده مي‌شود و علاقمندان مي‌توانند از چهار سالن نمايش، كتابخانه‌ها و سالن‌هاي نمايشگاهي آن در مساحتي بيش از 14 هزار متر مربع استفاده كنند. ساختمان جديد سينماتك كه پيشتر به عنوان مركز فرهنگي امريكا فعاليت مي‌كرد، از سال 1996 خالي بود.

