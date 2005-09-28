۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۵

با شدت يافتن حملات رژيم صهيونيستي در نوار غزه؛

صائب عريقات خواستار دخالت بوش شد

صائب عريقات با اعلام به تاخير افتادن زمان ديدار بين ابومازن و شارون، از جرج بوش خواست تا براي توقف حملات ارتش رژيم صهيونيستي در نوار غزه وارد عمل شود.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، صائب عريقات مذاكره كننده ارشد فلسطينيان پس ازديداربين ابومازن رهبر تشكيلات خودگردان فلسطين و حسني مبارك رئيس جمهوري مصر درجمع خبرنگاران ، خواستاردخالت جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا براي متوقف شدن حملات رژيم صهيونيستي بر ضد فلسطينيان در نوارغزه شد.

عريقات به خبرنگاران گفت : ما براين باوريم كه طرف سومي ، خواه جرج بوش يا طرف هاي ديگري دركميته چهارجانبه بايد به نحوي براي توقف حملات رژيم صهيونيستي ايفاي نقش كنند.

وي در ادامه اظهارداشت به نظرمن كنترل اوضاع ازدستمان خارج شده است و درحال حاضر نيازبه دخالت طرف سوم كاملا احساس مي شود.

هفته نامه المنارچاپ بيت المقدس دراين خصوص نوشت شدت حملات بي امان ارتش رژيم صهيونيستي به حدي است كه كشورهاي عربي وغربي كه به نحوي درسرزمين هاي اشغالي دخالت دارند ، درصدد هستند تا براي متوقف كردن اين حملات وارد سرزمين هاي اشغالي شوند.

صائب عريقات همچنين اعلام كرد تشكيلات خودگردان و اسرائيل براي به تعويق افتادن نشست بين ابومازن و شارون كه قرار بود در دوم ماه نوامبر(11 آبان) برگزار شود ، با يكديگر به توافق رسيدند.

