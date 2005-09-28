به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين رويداد 206 فيلم بلند سينمايي ، كوتاه ، نيمه بلند ، مستند وپويا نمايي حضوردارد. دربخش بين الملل جشنواره كودك 41كشوربا 141 فيلم و45 ميهمان شركت دارند.

بلغارستان ، انگلستان ، آمريكا ، كرواسي ، آلمان ، سوئد ، جمهوري كره ، استراليا ،استوني ، اروگوئه ، ژاپن ، اتريش ، فرانسه ، سوئيس ،ايتاليا ، هلند ، دانمارك ونروژ ازكشورهاي شركت كننده دراين رويداد هستند .

برپايه اين گزارش به نقل ازروابط عمومي جشنواره فيلم هاي كودكان ونوجوانان، جشنواره فيلم هاي كودكان ، امسال در21بخش ، شامل سينماي بين الملل با 16فيلم دربخش مسابقه و8 فيلم دربخش خارج ازمسابقه ، سينماي آسيا با 11فيلم دربخش مسابقه و3فيلم دربخش خارج ازمسابقه ، مسابقه سينماي ايران با 19فيلم ، فيلم هاي كوتاه بين الملل با 18فيلم دربخش مسابقه و8فيلم دربخش خارج ازمسابقه ، آثارويدئويي كوتاه ونيمه بلند بين الملل با 21اثردربخش مسابقه و8اثردربخش خارج ازمسابقه ، مسابقه آثارويدئويي كوتاه ونيمه بلند ايران با 16اثروآثارويدئويي كوتاه ونيمه بلند ايراني خارج ازمسابقه با 7اثروبخش نمايش هاي ويژه شامل نكوداشت " هانس كريستين آندرسن " ، " نكوداشت هوشنگ مرادي كرماني " ، " نكوداشت مجيد مجيدي " ، " آثارمستند ايران " ، بانوان صدراسلام آثارپويا نمايي " زينت زمزم" ، " چشم اندازسينماي پويا نمايي معاصرمجارستان " ، " چشم اندازپويا نمايي بوردو" ، نمونه آثارپويا نمايي " ادبيات روسيه " ، "سينماي كودك واقتباس ادبي " ، " بهتره همه بچه ها ببينند" ، " نمونه آثارپويانمايي موسيقايي ايران" و" كارگاه فيلمنامه نويسي الكساندرميتا " برگزارمي شود .ومهمترين ويژگي جشنواره بيستم توجه به مباحثي چون توليد فكروانديشه وتمركزبرراههاي جاري وساختن اين انديشه دربطن سينما وجامعه است وتلاش هايي كه براي ايجاد ارتباط بين نويسندگان وحوزه سينما ازدوسال پيش آغازشده ودرحال انجام است دراين جشنواره گزارش مي شود .

فيلم هاي جشنواره امسال درسينماهاي ساحل ، ايران ، سپاهان ، خانواده ، قدس وسالن سينمايي كتابخانه مركزي اصفهان به نمايش درمي آيد .

گفتني است؛ بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان كه از فردا، پنج شنبه هفتم مهرماه، آغازشده تا 12 مهرماه درشهراصفهان ادامه دارد.