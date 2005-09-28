كمك 130 ميليارد ريالي هلال احمر به آسيب ديدگان حوادث و سوانح

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان امداد و نجات ، 58 درصد اين كمكها براي حادثه ديدگان زلزله و سيل ، 21 درصد براي خشكسالي و 21 درصد نيز براي آتش سوزي و ساير موارد هزينه شده است .

در طي اين مدت اين سازمان امداد و نجات با برپايي 39 ستاد بحران و با داشتن 396 پايگاه امداد و نجات فعال ( شامل پايگاه امدادي ، پايگاه امداد جاده اي 28 پايگاه امداد كوهستان، پايگاه امداد دريايي و 36 پايگاه امداد ساحلي ) نسبت به انجام 7 هزار و 526 مورد عمليات امدادي در حوادث و سوانح از جمله زلزل، سيل، آتش سوزي و ساير حوادث اقدام كرد كه در اين عمليات ها 34 هزار و 92 امدادگر شركت داشتند.

بنابرهمين گزارش ، در زمينه آموزش امداد و نجات نيز يك ميليون و 109 هزار و 269 نفر در دوره هاي آموزش همگاني كمكهاي اوليه ، تكميلي امداد ، باز آموزي تخصصي ( امداد و نجات ) و تربيت مربي سازمان امداد و نجات شركت كرده و آموزشهاي لازم را فرا گرفتند و در راستاي سياست هاي غير متمركز جمعيت هلال احمر نسبت به ايجاد مركز آمادگي و نگهداري سگهاي تجسس در 9 استان كشور و ايجاد مركز امداد هوايي در استان هاي خراسان رضوي و فارس اقدام شد ضمن اينكه استان هاي ديگر نيز در برنامه هاي توسعه اي مركز امداد هوايي قرار دارند.

از اقدامات ويژه سازمان امداد و نجات طي يكسال گذشته ، مي توان به توسعه خدمات امداد و نجات ساحلي در استانهاي مازندران، گيلان ، گلستان ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، بوشهر و آذربايجان غربي ، تربيت اعضا تيمهاي حمايت رواني و مربيان مربوطه در سراسر كشور ، برگزاري برنامه آگاهي از خطرات مواد منفجره باقي مانده اند . از جنگ اشاره كرد كه با تربيت 218 نفر مربي و 5 استان مرزي اجرا شده همچنين خريد 3 فروند بالگرد سنگين MI 17 با توانايي حمل 4 تن بار و لحاظ نمودن مبحث كمكهاي اوليه و خود امدادي براي متقاضايان گواهينامه رانندگي ، همكاري در تنظيم برنامه هاي توسعه اي جمعيت هلال احمر سودان و موارد ديگر اشاره كرد.