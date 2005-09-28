مجلس 2 طرح و 2 لايحه را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، شوراي نگهبان با 4 ايراد، طرح ساماندهي مبادلات مرزي و از بين بردن قاچاق كالا را به مجلس بازگردانده بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.

همچنين طرح دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي نيز اصلاح شد.

در جلسه علني امروز، سه ايراد شوراي نگهبان به لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري رفع شد.

بر اين اساس، هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها با حكم و مسئوليت بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزاركننده آزمون و با تركيب معاون ذيربط دستگاه به عنوان رئيس هيات، مسئول اجرايي آزمون هاي دستگاه ذيربط، مدير كل حقوقي دستگاه ذيربط و دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزار كننده آزمون تشكيل خواهد شد.

نمايندگان مجلس امروز همچنين لايحه حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي كه از شوراي نگهبان بازگشت داده شده بود را اصلاح كردند.

مجلس شوراي اسلامي صبح يكشنبه دهم مهرماه جلسه علني خواهد داشت.