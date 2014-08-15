به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت فلسطینی مذاکره کننده در قاهره چهارشنبه شب و اندکی پیش از پایان مهلت آتش بس 72 ساعته در نوار غزه با تمدید این آتش بس تا پنج روز دیگر موافقت کرد.

"عزام الاحمد" رئیس این هیئت فلسطینی در قاهره اعلام کرد که این آتش بس 120 ساعته تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. در جریان این آتش بس مذاکرات طرف های فلسطینی و اسرائیلی با نظارت مصر در حال پیگیری است.

بنا بر اعلام خبرگزاری معا، منابع آگاه اعلام کردند رژیم صهیونیستی درباره آتش بس فراگیر در نوار غزه، بسته ای را به طرف مصری به عنوان میانجیگر مذاکرات ارائه کرده است. این بسته پیشنهادی با زبان تهدید ارائه شده است و به همین دلیل گروه های مقاومت فلسطین با آن مخالف هستند.

در این بسته پیشنهادی به بازگشایی گذرگاه رفح تنها راه ارتباطی نوار غزه با جهان خارج اشاره ای نشده است و تنها درباره بازگشایی گذرگاه های دیگر مشروط بر توافق تفصیلی و بدون جدول زمانی با تشکیلات خودگردان فلسطین سخن گفته شده است.

در این بسته پیشنهادی هیچ اشاره ای به ایجاد تسهیل در روند پرداخت حقوق فلسطینی ها در نوارغزه نشده است و با لغو منطقه شمال و شرق نوار غزه به عنوان منطقه بسته مخالفت و اعلام شده است که ان امر در چارچوب توافق فراگیر درباره آتش بس به طور تدریجی لغو خواهد شد.

رژیم صهیونیستی همچنین با اعطای حق صید برای ساکنان نوارغزه تا عمق 12 مایل در سواحل غزه مخالفت کرده است و علاوه بر این با آزادی اسرای فلسطینی و بازگشایی بندر و فرودگاه غزه مخالف است و آنها را جزء اولویت های خود نمی داند و معتقد است انجام آن باید به تاخیر بیفتد.

این در حالی است که لغو محاصره نوار غزه کلیدی ترین خواسته گروه های مقاومت فلسطین برای برقراری آتش بس فراگیر در غزه است و جنبش حماس اعلام کرده است زندگی با عزت و بدون محاصره حق شهروندان ساکن در این منطقه است لذا آتش بسی که این امر مهم را محقق نکند مورد قبول طرف فلسطینی نخواهد بود.

طرح راهبردی فلسطینی ها برای رفع محاصره نوار غزه شامل 7 بند است که عبارتند از:

1- دولت حقوق کارمندان ساکن نوارغزه را پرداخت کند و وزارتخانه ها نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

2- تشکیلات خودگردان فلسطین درخواست پیوستن به نهادهای سازمان ملل متحد و دیگر موسسات بین المللی را ادامه دهد.

3- نیروهای وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین موسوم به "نگهبانان رئیس" حدود هزار تا 3 هزار سرباز در گذرگاه رفح مستقر شوند.

4- انتقال کنفرانس بازسازی نوار غزه از نروژ به مصر برای تسهیل در بازسازی نوارغزه

5- امضای چند توافقنامه بین المللی توسط وزارت خارجه فلسطین به اضافه دیدار از آمریکای لاتین

6- امضای توافقنامه میان فلسطین و جمهوری مصر درباره گذرگاه های غزه

7- تکمیل مذاکرات درباره فرودگاه و بندر که قرار است در نوار غزه احداث شود.

خبرگزاری سما نیز به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده اسرائیلی اوایل هفته برای ادامه مذاکرات غیر مستقیم با طرف فلسطیینی به قاهره سفر خواهد کرد.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز با حضور نتانیاهو نشستی 5 ساعته را برای بررسی موضوع آتش بس در نوارغزه برگزار کرد.