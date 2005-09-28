اجراي طرح جامع ICT در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، ضرورت توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT امري بديهي است و فناوري اطلاعات IT شتابان پيش مي رود .

در اين راستا وجود شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي در هر كشوري مي تواند زمنيه حضور تدريجي منطقي، علمي و اقتصادي اين پديده ارزشمند يعني اداره شهرهاي بزرگ با سيستم هاي الكترونيكي را فراهم نمايد، پيامد چنين پيشرفت و توسعه در بديهي ترين حالت، ايجاد يك دولت الكترونيك خواهد بود كه وزارت كشور با استفاده از اين طرح در سطح كلان مديريت دقيق تري را در روند امور كشور از نظر اجرايي و امنيتي و در مقياس كوچكتر از طريق شهرداري الكترونيكي خدمات بهتري را به شهروندان عرضه كند و رضايت خاطرآنها را تامين كند.

در پي ابلاغ چشم انداز بيست ساله مقام معظم رهبري مبني بر تعين سياست هاي كلي شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي و افزايش روزافزون خواسته ها ، نيازها و مشكلات IT واحدهاي شهرداري تهران و بهره گيري از فناوري سيستم هاي اطلاعاتي و براي دسترسي سريع و دقيق به اطلاعات مورد نياز در انجام امور مديريت شهري تهران نياز به يك برنامه ريزي علمي و ابزار مناسب الكترونيكي است كه از اين رو، شهرداري تهران با توجه به ضرورت ساماندهي امور اطلاعاتي اقدام به تشكيل شوراي عالي آمار و انفورماتيك نمود.

در راستاي تحقق اين هدف شوراي عالي انفورماتيك شهرداري تهران ، تدوين و پياده سازي طرح جامع ICT را در دستور كار سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران قرارداد.

اين شورا بر اين باور است كه براي تهيه طرح جامع ICT شهرداري تهران، با توجه به تحولات شگرف دانش انفورماتيك بايد با يك برخورد علمي، اصولي و منطقي وارد مل شد. اجراي اين طرح بدون عدم شناخت دقيق وضعيت موجود و عدم بكارگيري اجزاي فناوري اطلاعات و ... امكان پذير نخواهد بود.

اين شورا با بهره وري از يك سيستم پيشرفته و يكپارچه جهت ساماندهي آمار و اطلاعات شهرداري تهران، دستيابي به اهداف فوق را گامي موثر و ضروري تلقي نمود كه در اين صورت مديريت شهرداري تهران با استفاده از امكانات علمي و تخصصي مي تواند امور شهري را در قالبي منسجم، تكنيك هاي نوين و استانداردهاي مدرن فني و اطلاعاتي اداره و مديريت نمايد.

در ضمن از مزايا و نتايج اين طرح مي توان به مزايا و نتايج فرهنگي، اقتصادي ، مديريتي ، سياسي و اجتماعي اشاره كرد.