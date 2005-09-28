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۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۵

چهارمين دوره مسابقات بانوان كشورهاي اسلامي - تهران

مراسم اختتاميه فردا برگزار مي شود

مراسم اختتاميه چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان فردا از ساعت 2 الي 4 بعدازظهر درتالار اجتماعات وزارت كشور برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين مراسم كه با برنامه هاي فرهنگي وهنري و ارايه گزارش دبيركل اين دوره ازبازيهاي همراه  خواهد بود، كاپ قهرماني كشورهاي اول تا سوم اهدا خواهد شد.
پوشش خبري، عسكبرداري و تصويربرداري ازمراسم اختتاميه آزاد اعلام شده است و نمايندگان رسانه هاي گروهي كه پيش ازاين كارت خبرنگاري بازيها را دريافت كرده اند، مي توانند دراين مراسم حضوريابند.

کد مطلب 235038

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