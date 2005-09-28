مراسم اختتاميه فردا برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين مراسم كه با برنامه هاي فرهنگي وهنري و ارايه گزارش دبيركل اين دوره ازبازيهاي همراه خواهد بود، كاپ قهرماني كشورهاي اول تا سوم اهدا خواهد شد.

پوشش خبري، عسكبرداري و تصويربرداري ازمراسم اختتاميه آزاد اعلام شده است و نمايندگان رسانه هاي گروهي كه پيش ازاين كارت خبرنگاري بازيها را دريافت كرده اند، مي توانند دراين مراسم حضوريابند.