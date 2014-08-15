شخصيت تيمي صنعتی خوزستان بايد بالا برود/ شايسته شكست بوديم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ويسي شامگاه جمعه در نشست خبري پس از بازي تيمش برابر نفت تهران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار كرد: تيمي كه شخصيت پيروز شدن ندارد، اين اتفاقات براي آن رخ مي‌دهد زيرا تيم ما در حد ليگ برتر نبوديم و شايسته شكست بوديم.

وي افزود: از اين باخت ناراحت شدم ولي بايد اين شكست را بپذيريم و به فكر بازي هاي بعدي باشيم.

سرمربي تيم فوتبال صنعتی خوزستان ادامه داد: تيم ما در حال و هواي بازي قبل با استقلال تهران بود و هر چه گفتيم بازيكنان نتوانستند شرايط خوبي را به دست بياورند و از شرايط بازي قبل خارج شوند.

ويسي بيان كرد: تيم حريف تمام نقاط زمين را در اختيار داشت و نتوانستيم برابر آنها حرفي براي گفتن داشته باشيم. شخصيت تيمي ما بايد بالاتر برود و بازيكنان ما بايد به خودباوري برسند و انگيزه خود را بالا ببرند.

وی اظهار كرد: بازيكنان ما در اين بازي نيز مانند بازي قبل آنگونه كه بايد به وظايف خود عمل نكردند. تيمي كه حريف را دست كم بگيرد و قدر موقعيت‌هاي به دست آمده را نداند، نبايد انتظار نتيجه گيري داشته باشد.

سرمربي تيم فوتبال صنعتی خوزستان در پایان گفت: با اين وجود همانگونه كه قبلا هم گفتم با يك پيروزي و يك شكست اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد و ما همچنان براي جبران اين شكست‌ها فرصت داريم.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تيم فوتبال صنعتی خوزستان و نفت تهران از سري رقابتهاي هفته سوم ليگ برتر باشگاه‌هاي كشور شامگاه جمعه به مصاف هم رفتند كه در نهايت اين بازي را تيم فوتبال نفت تهران با نتيجه دو بر يك به سود خود خاتمه داد تا اولين پيروزي خود را در اين فصل ليگ برتر دشت كند.