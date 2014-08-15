اتحاد اسرائیل و جریان تکفیری علیه ملتهای منطقه/قادریم هر طرح توطئه آمیزی را خنثی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله تاکید کرد آنچه در نوار غزه می گذرد، بخشی از مسیر و طرح جدیدی است که هدف از آن سلطه بر منطقه و حذف و پاکسازی مسئله فلسطین است.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد لبنان و منطقه در مرحله خطر وجودی قرار دارند.

سید حسن نصرالله گفت مسیر جدید از سوی آمریکایی ها و دیگران برای منطقه آماده شده که هدف از آن نابودی و ویرانی کشورها، ارتشها و ملتهاست و هدف از آن ایجاد نقشه جدید بر روی اجساد تکه تکه شده و عقل های سرگردان است و هدف از آن این است که همه ما به فاجعه برسیم.

نصرالله گفت عناصر اصلی در مسیر جدید، اسرائیلی ها و جریان تکفیری است، اما امکان شکست مسیر جدید وجود دارد.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد همه باید درک کنیم که تهدید واقعی در مقابل ما وجود دارد و باید به دنبال راهها و ابزاری برای مقابله با این تهدید باشیم و اسیر اوهام نشویم.

سید حسن نصرالله گفت اسرائیل به این دلیل به وجود آورد که هوشیاری مطلوب در برابر طرحهای توسعه طلبانه این رژیم وجود نداشت.

وی خاطر نشان کرد امروز یک خطر واقعی در برابر همه ملتهای منطقه وجود دارد.

دبیرکل حزب الله گفت گروه داعش خواهان تحمیل شیوه زندگی مد نظر خود با زور سلاح بر مسلمانان و مسیحیان است.

سید حسن نصرالله این سئوال را مطرح کرد که داعش چگونه می تواند نفت بفروشد و از حمایتهای مالی در برابر دیدگان جامعه بین المللی بهره مند شود؟

وی با تاکید بر امتداد داعش در بسیاری از کشورهای عربی به سبب آنکه به اندیشه تکفیری وابسته است، تصریح کرد برخی کشورهای منطقه ای از داعش حمایت می کنند و آمریکایی ها هم برای بهره برداری از داعش، شکل گیری آن را تسهیل کردند.

نصرالله خاطر نشان کرد گروه داعش خطری برای همه و در وهله اول برای اهل سنت و جماعت است.

دبیرکل حزب الله از همه خواست تعصب را کنار گذاشته و به این فکر کنند که خطر داعش همه را از جمله اهل سنت و جماعت را تهدید می کند، این جنگ سنی شیعی نیست، بلکه جنگ داعش علیه کسی است که با این گروه مخالفت و دشمنی کند.

وی درباره دخالت آمریکا در عراق تاکید کرد غرب به خاطر حمایت از منافع خود دخالت کرد و دلیلش این است که کردستان از نظر سیاسی و اقتصادی برای دولت آمریکا اهمیت دارد و غرب به این خاطر دخالت کرد.

نصرالله این سئوال را از مسلمانان و مسیحیان در لبنان پرسید که آیا اگر حزب الله از سوریه عقب نشینی کند، خطر از لبنان دور می شود.

دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد مسئولیت ملی اقتضا می کند که بگوییم باید از لبنان حمایت کنیم.