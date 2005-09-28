تجليل ازنمايندگان رسانه ها حركتي موثر و ارزشمند است

به گزارش خبرگزاري" مهر" هوشنگ خسرواني ضمن تشكر ازتلاشهاي بي وقفه فدراسيون گفت: برگزاري اينگونه مراسمها كار سمبليكي است كه براي ورزشكاران جانباز ومعلول از درجه اهميت بالايي برخوردار است.

وي گفت: با توجه به زحماتي كه فدراسيون تاكنون براي ورزشكاران جانباز ومعلول انجام داده است. حتي اگربعنوان تماشاگر نيزدر اين برنامه حضورداشته باشم. براي قدراني ازحمايتها وتلاشهاي فدراسيون ازاين مساله استقبال خواهم كرد.

خسرواني درپايان يادآورشد: با توجه به اينكه درهفته دفاع مقدس قرارداريم، اجراي اينگونه برنامه ها در واقع علاوه برتجليل از زحمات خبرنگاران زمان مناسبي است تا ياد وخاطره شهداي دفاع مقدس و ايثارگريهاي آنها را گرامي بداريم.

شايان ذكر است: مراسم تجليل ازخبرنگاران مطبوعات، عكاسان وصداوسيما در روزدهم مهر درسالن شهيد افراسيابي صورت مي پذيرد كه هنرمندان صدا وسيما نيزحضوردارند كه فوتبال هنرمندان به ديدار تيم ملي فوتبال جانبازان ومعلولين خواهند رفت وهمچنين درحين برگزاري اين مراسم هنرمندان صدا وسيما نيزبرنامه هايي را اجرا خواهند نمود.