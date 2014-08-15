مبارزه مسلحانه تنها گزینه موثر برای آزادی فلسطین است/مسیر منطقه را همانند جنگ جولای تغییر خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله در سخنانی به مناسبت سالگرد جنگ 33 روزه با درود فرستادن به ارواح شهدای مقاومت و قدردانی از مردم مقاوم لبنان خاطر نشان کرد برخی از حزب الله می خواهند از سوریه خارج شود، آیا اگر حزب الله از سوریه عقب نشینی کند، خطر از لبنان دفع خواهد شد ؟

وی خاطر نشان کرد این بحث و جدل هرگز به نتیجه نخواهد رسید، امروز یک خطر واقعی وجود دارد و مسئولیت ملی می گوید به پا خیزید تا از لبنان و ملت خود دفاع کنیم.

نصرالله این سئوال را مطرح کرد آیا عقب نشینی ما از سوریه از لبنان حمایت می کند یا ماندن ما در سوریه عامل حفظ لبنان است؟

وی افزود برخی خواستار گسترش دامنه اجرای قطعنامه 1701 هستند و می گویند این قطعنامه به تامین امنیت جنوب کمک کرد و آنچه لبنان را حفظ کرد، قطعنامه های بین المللی است، اینها بر چه کسی می خندند؟ یونیفل نمی توانند از هیچ کسی حمایت کنند، تنها چیزی که از جنوب حمایت می کند، معادله ارتش، ملت و مقاومت و قدرت مقاومت و عقیده رزمی ارتش است نه چتر بین المللی و یونیفل.

دبیرکل حزب الله گفت در طول سالهای گذشته برخی می گفتند که خویشتن داری و بی طرفی، لبنان را محافظت می کند، فرض کنیم که داعش بر سوریه مسلط می شد و اکنون در مرزها بود، آیا هیچ خطری وجود نداشت، آیا آن هنگام بی طرفی، لبنان را حفظ می کرد، ما به جایی رسیده ایم که نیروهای ارتش لبنان سربریده و بازداشت می شوند، در حالی که برخی خواستار بی طرفی و عدم صحبت کردن درباره سوریه می شوند.

وی افزود این کشور در معرض خطر است و باید به دنبال راه حل هایی برای حمایت جدی از کشور باشیم، از نظر ما منطق، عقل، دین، اخلاق و تجربه می گوید هر جامعه ای وقتی با خطر وجودی روبرو شد، اولویتش، مقابله با این خطر وجودی است و هر کس اینگونه عمل نکند، مردم خود را در معرض کشتار و سربریدن و خطر قرار می دهد.



نصرالله از همه لبنانی ها خواست این نکته را درک کنند که جامعه آنها در مقابل خطر وجودی است و برای مقابله با این خطر وجودی به جدیت، فداکاری، اخلاص و دوری از اختلافات سیاسی و طایفه ای نیاز داریم و به دنبال عناصر قدرت و تجمیع آن برای مقابله این خطر باشیم.

وی گفت: اصل این است که دولت مسئولیت را بر عهده بگیرد نه حزب الله و دیگران، البته بر خلاف آنچه برخی می گویند، مانع آن نخواهیم شد، بلکه از هر گونه حمایت از ارتش لبنان استقبال می کنیم و می خواهیم که ارتش به سلاح واقعی دست یابد، زیرا ارتش و دستگاههای امنیتی مسئول حمایت از مردم هستند و اینکه ارتش از حمایت مردمی و رسمی برخوردار باشد، دولت مسئول تامین امنیت مردم است و مردم در کنارش قرار دارند، امروز اولویت باید آزادی افسران و سربازان ربوده شده باشد، و هر ساعت تاخیر در این زمینه ذلت بار است و مسئولیت دولت حل این پرونده به شیوه ای است که کرامت ارتش و نیروهای امنیتی حفظ شود و باید اتهاماتی را که علیه آن وارد می شود، رد کرد.

وی تاکید کرد ارتش آلت دست حزب الله نیست، هیچ مشکلی میان ما وجود ندارد و همه می دانند که ارتش آلت دست حزب الله نیست، بلکه ارتش ملی است که باید مورد حمایت قرار گیرد، همینطور باید از نیروهای امنیتی حمایت کرد.

وی بر ضرورت حمایت از دولت فعلی تا زمان انتخاب رئیس جمهوری و انجام انتخابات پارلمانی جدید و توقف تمام اشکال تحریک تاکید کرد و این سئوال را پرسید که از تحریک آفرینی علیه حزب الله در خلال نبرد عرسال چه سودی می برند، ما امروز شنیدیم که فردی را که در پس گروه موسوم به لواء احرار السنه است، دستگیر کرده اند و هر فردی که به فتنه افکنی در لبنان دست می زند، باید مورد بازخواست قرار گیرد.

دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد ابتدا اقدامات تحریک آمیز طایفه ای و حزبی باید متوقف و آنگاه روند آشتی در مناطق و در سطح ملی اجرا شود.

نصرالله گفت: آینده عرسال در بقاع شمالی یعنی در بعلبک-الهرمل است نه با داعش و النصره!

وی در ادامه خواستار مذاکرات رسمی میان لبنان و سوریه در خصوص آوارگان و همچنین مسئله مرزها شد.

دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد تیم ما(جریان هشت مارس) از نامزدی مشخصی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کند و انجام گفتگوی مستقیم در این زمینه ضروری است.

وی افزود هرگز از هیچ تلاشی در راستای حمایت از مردم و مقدسات خود دریغ نخواهیم کرد و وارد نبرد شرافت و کرامت می شویم.

سید حسن نصرالله تاکید کرد به راحتی می توان داعش و حامیانش و همچنین طرح آنها را شکست داد.

وی خاطر نشان کرد از همه می خواهم در سطح دولت، ارتش و ملت یک موضع ملی اتخاذ کنند.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد لبنان کوچک همانند جنگ جولای، مسیر منطقه را تغییر خواهد داد.

نصرالله خاطر نشان کرد باید اولویت را به پرونده های مطالباتی داد، زیرا سبب تحکیم جبهه داخلی می شود و مقابله با خطر وجودی به معنای باقی ماندن برخی از مناطق بدون آب نیست، همه باید باید به طور جدی این مسائل را بررسی کنیم و آماده فداکاری باشیم، ما در این نبرد شهید و مجروح تقدیم کرده ایم و هرگز در حمایت از ملت و مقدسات خود کوتاهی نخواهیم کرد و بخل نمی ورزیم، این نبرد شرافت و وجود است و برای فداکاری آماده ایم.

وی تاکید کرد اگر کسانی که از مسئولیت خود شانه خالی کنند، ما هرگز از زیر بار مسئولیت شانه خالی نخواهیم کرد و هرگز ملیت دیگری غیر از لبنانی را درخواست نخواهیم کرد و به هیچ کشوری مهاجرت نخواهیم کرد و همچنان در کشور خود سربلند باقی خواهیم ماند و اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، همینجا می جنگیم و پیروز می شویم یا به شهادت می رسیم و در کشور خود دفن می شویم و بقیه لبنانی ها(در اشاره به 14مارس) اگر آماده اند، ما نیز آماده ایم، زیرا میهن ما در معرض خطر است و ما خون کسانی را که در چنین روزهایی شهید شدند، حفظ می کنیم.

اهداف جنگ 33 روزه

سید حسن نصرالله هدف از جنگ 33 روزه سال 2006 را پایان دادن به مقاومت لبنان و سرکوب مقاومت ونه فقط خلع سلاح آن و نیز ضربه زدن به تمام زیرساختها و ارکان آن و کشتن رهبران و رزمندگانش دانست.

وی افزود در آن زمان سخن از زندانی بود که برای بازداشت 10 هزار نفر در شمال فلسطین یا مرکز آن آماده می کردند.

وی خاطر نشان کرد تمام داده های پس از جنگ اعم از آنچه نوشته و ضبط شد و مصاحبه های مطبوعاتی و پژوهشها و خاطرات سران و وزیران خارجه کشورها به ویژه آنچه مقامات آمریکایی نوشته بودند، نشان می دهد که این جنگ بخشی اساسی از سریالی بود که دارای مراحل و اهداف بود.

وی افزود خیلی درباره جنگ جولای صحبت شده است، تحقیقاتی انجام شده، و همچنان نتایج این جنگ در هر زمینه ای موضوع بحث و بررسی و تحقیق است، زیرا نبرد کوچک و حادثه گذرا نبود، بلکه یک جنگ واقعی دارای ابعاد و اهداف سیاسی و معنوی و تاریخی بود که فراتر از لبنان و فلسطین بود و تمام منطقه را در بر می گرفت و حتی یک معادله در سطح بین المللی بود و همین بس که به سخنان کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا توجه کنیم که از تولد خاورمیانه جدید سخن گفته بود.

نصرالله با تقدیر از حمایتهای بی دریغ ایران از ملت و مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه خاطر نشان کرد هدف این بود که همچنین سوریه را برای سرنگونی نظام این کشور به خاطر حمایت از مقاومت و تبدیل آن به همپیمان اسرائیل هدف حمله قرار دهند، اما بخش سوم آن، ضربه زدن به مقاومت فلسطین درغزه بود و هر کس از این مسئله حرف می زند، می داند که این مسئله بنا بود در سال 2006 انجام شود.

وی با اشاره به اینکه هدف آمریکایی ها در هم شکستن مقاومت در لبنان و فلسطین و سوریه بود تا اگر سر این سه مقاومت قطع شود، جرج بوش پسر به مردم آمریکا بگوید سر سه مورد از بزرگترین منابع تروریسم بین المللی را قطع کرده و پس از انتخاب علیه ایران وارد جنگ خواهد شد.

نصرالله هدف آمریکا را سلطه بر تمام منابع نفت و گاز منطقه، پایان دادن به مسئله فلسطین و حذف آن و تحمیل سازشی بر اعراب و فلسطینی ها که مطابق میل ورضایت اسرائیل باشد، دانست و گفت عناصر این هدف، اشغال عراق از سوی آمریکا و اسرائیل و جنگی بود که برای ضربه زدن به مقاومت لبنان و سرنگونی نظام سوریه و پایان دادن به مقاومت فلسطین به راه انداخت.

وی خاطر نشان کرد این مسیر را مقاومت لبنان و ایستادگی اسطوره ای از طریق پیروزی در جنگ جولای شکست داد و باعث شد که دشمن به نقطه ای برسد که درک کرد به سمت فاجعه نظامی پیش می رود و به همین سبب از آمریکا برای توقف جنگ کمک خواست.

وی تاکید کرد ایستادگی مقاومت در میدان و مقاومت مردمی و سیاسی با وجود مشکلاتی که موجود بود، به حدی بود که آمریکایی ها، اسرائیلی ها، اروپایی ها و شورای امنیت را وادار کرد از بسیاری از شروطی که در روزهای نخست جنگ وضع کردند، عقب نشینی کنند و نتیجه این جنگ بقای مقاومت در لبنان و قوی تر شدن آن بود، نکته دوم اینکه جنگ به سوریه نرسید، سوم آنکه جنگ علیه غزه در سال 2006 به سال 2008 موکول شد و فراتر از آن، مقاومت عراقی ها علیه اشغالگری آمریکا به اوج خود رسید و آمریکا از عراق خارج شد و نومحافظه کاران در انتخابات شکست خوردند و تمام این مسیر هم با شکست همراه شد.

نصرالله خاطر نشان کرد اما این معنای اینکه اهداف آمریکا در منطقه از بین رفته است، نیست، بلکه این کشور مسیرهای متعددی را برای رسیدن به اهدافش آماده کرده است و تا زمانی که طرح آمریکایی اسرائیلی وجود دارد به دنبال مسیرهایی در سایه امکانات و پیشرفتها هستند، این جنگ شکست خورده است و ما تاکید می کنیم در مقابل خطراتی هستیم که همه قادر هستیم با این خطرات مقابله کنیم و تمام مسیرهای توطئه علیه مقدسات و ملتها و سرزمین خود را نابود کنیم.

وی ابراز عقیده کرد جنگ علیه نوار غزه و تجاوز اسرائیل بخشی از مسیر جدید پس از شکست مسیر سابق برای رسیدن به همان اهداف یعنی سیطره بر منابع نفت و گاز و تامین سلطه جویی اسرائیل است که این مسیر پیش از جنگ علیه غزه آغاز شد.

وی گفت مسیر جدید دشوارتر و خطرناک تر از مسیر سابق است، زیرا مسیر سرنگون کردن رژیمها و روی کار آوردن رژیمهای جایگزین نیست، بلکه مسیر نابودی و تخریب کشورها ، ارتشها، ملتها و گروههاست و دلیلش آن چیزی است که در حال حاضر رخ می دهد و هدف از آن ایجاد نقشه جدیدی برای منطقه بر روی اجساد قطعه قطعه است، منظور اجساد افراد نیست، بلکه اجساد ملتها و کشورها و بر روی خاکستر و عقلهای سرگردان و حیران در نتیجه حوادثی است که رخ می دهد یا نقشه ای که برای اجرای آن تلاش می شود، می توان این صحنه را مشاهده کرد وقتی یک بالگرد آمریکایی زنان و کودکان را در کوههای سنجار سوار می کند، این صحنه را در خاطر داشته باشید و زنان و کودکانتان را به یاد بیاورید.

وی اگفت: می خواهند همه ما در منطقه به فاجعه برسیم و برای رهایی از این فاجعه باید آماده پذیرش هر چیزی باشیم، بدترین چیز زمانی است که دشمن اساسی به منجی تبدیل شود، عناصر اساسی در این مسیر جدید، اسرائیلی ها برای ضربه زدن به مقاومت و عنصر دیگر جریان تکفیری است که نماد اصلی آن داعش است.

نصرالله تاکید کرد امکان غلبه بر این مسیر جدید همانند گذشته وجود دارد، اما این کار تنها با کار و کوشش امکان دارد.

دبیرکل حزب الله اظهار داشت باید خطر و حجم آن را درک کنیم و به دنبال وسایلی برای مقابله با این تهدید و شکست آن باشیم، نباید به سمت اوهام یا گزینه های شکست خورده پیش رویم، باید به گزینه های موفقیت آمیز با توجه به تجارب خود متوسل شویم و از این طریق می توان این مسیر را شکست داد.

نصرالله با اشاره به چگونگی شکل گیری رژیم جعلی اسرائیل و این تجربه تلخ گفت برخی بر گزینه های اشتباه و جامعه بین المللی و دخالت بین المللی و آنگاه بر اتحادیه عرب دل بستند، در حالی که تنها گزینه صحیح، گزینه مبارزه مسلحانه علیه اشغالگرانی است که سرزمین فلسطین را اشغال کرده و مردم فلسطین را آواره کردند، همه امت اسلام باید برای اخراج این متجاوزان اشغالگر با یکدیگر متحد شوند و تلاش کنند و راه صحیح همین است.

دبیرکل حزب الله گفت این تجربه ای است که در پرونده اسرائیلی رخ داد، امروز اگر بر غزه و ملت و مقاومت آن تکیه می شود به این خاطر است که بر این گزینه(مقاومت مسلحانه) تکیه کرده است و نمی خواهد تسلیم دشمن اسرائیلی شود، امروز همه می دانند تنها راه صحیح همین است.

نصرالله خاطر نشان کرد امروز گروه داعش به دولتی تبدیل شده که بخشهای وسیعی از خاک سوریه و عراق را اشغال کرده است و بسیار قدرتمندتر از برخی کشورهای منطقه شده و بر منابع انرژی و رودهای اساسی سیطره یافته و مقادیر زیادی سلاح در اختیار دارد و نفت می فروشد و برخی در مقابل دیدگان جامعه بین المللی از این گروهک نفت می خرند و فروش آن را تسهیل می کنند، این گروه همچنین جنگجویان زیادی دارد به ویژه کسانی که از خارج با تسهیلاتی که به آنها می دهد، آورده است، این گروه مرتکب جنایات می شود و کسانی که هم پیمانش بودند وتمام کسانی که با آن مخالفت کنند، به قتل می رساند و در مقابل دوربین سر می برد، این بخشی از جنگ روانی این گروه است و جنایات خود را در درجه اول علیه اهل سنت مرتکب می شود.

نصرالله با اشاره به جنگ اخیر داعش علیه کردها گفت جنگ اخیری که داعش علیه کردها به راه انداخت، جنگ علیه اهل سنت بود، داعش به دنبال تحمیل شیوه زندگی مد نظر خود با زور سلاح بر تمام مردم است، این شیوه هیچ ارتباطی با اسلام و پیامبر(ص) و قرآن کریم ندارد.

نصرالله گفت این صحنه واضح است و خطر وجود دارد و شوخی نیست، خطرناک تر از همه، فضا و زمینه مناسبی است که داعش در تمام کشورهای عربی دارد، آنها کسانی هستند که از این اندیشه(تکفیری) حمایت می کنند و هرگز ارتباطی با اسلام ندارند.

وی با تاکید بر حمایت برخی کشورهای منطقه ای از داعش و دست داشتن آمریکا در این زمینه و بهره برداری این کشور از این گروه تکفیری خواستار کنار گذاشتن تعصب شد و پرسید آیا این خطر برای همه است یا فقط علیه حزب الله است؟ آیا این خطر فقط شیعیان، علوی ها یا مسیحیان یا دروزیها را تهدید می کند؟ قطعا این خطری برای همه و در درجه نخست علیه اهل سنت است، این جنگ مذهبی یا طایفه ای نیست، بلکه جنگ داعش و تکفیر علیه کسانی است که با آن مخالف باشند، اینها می خواهند تمام تاریخ منطقه را نابود کنند و به همین سبب خطری برای همه هستند.

وی ابراز عقیده کرد همه باید حجم این خطری که همه ما را تهدید می کند، درک و راههای مقابله با آن را بررسی کنیم، آیا باید از تجربه با خطر صهیونیستی استفاده کنیم، آیا باید به جامعه جهانی متوسل شویم، چرا جامعه جهانی باید دخالت کند، چرا هنگامی که جنایات کشتار علیه مسیحیان رخ داد، دخالت نکردند؟

نصرالله خطاب به مسیحیان لبنان گفت اگر برخی همچنان بر این مسئله شرط بندی می کنند که مسیحیان لبنان ذره ای برای آمریکایی ها و غربی ها اهمیت دارند، در توهم به سر می برند، هنگامی که در معرض هر تهدیدی قرار گیرید، همان دعوتی را که برای مسیحیان عراق ارسال کردند برای شما هم خواهند فرستاد.(پناهندگی به کشورهای اروپایی)

دبیرکل حزب الله هدف آمریکا از حمله به داعش را اینگونه تشریح کرد که وقتی داعش به اربیل(شمال عراق) رسید که منافع آمریکا و غرب در آن قرار دارد، آمریکا دخالت کرد، از نظر آمریکا، کشتار و سربریدن اهل سنت و شیعیان و کشتار دسته جمعی از سوی داعش مجاز است، اما اربیل اهمیت خاصی برای آنها دارد، آیا باید بر این جامعه بین المللی تکیه کنیم و به آن دل ببندیم یا بر اتحادیه عرب و استراتژی یکپارچه عربی؟

نصرالله در پایان تاکید کرد ما گروهی هستیم که آماده فداکاری در این نبرد هستیم وهرگز چیزی را از ملت خود دریغ نخواهیم کرد و از مردم و مقدسات حمایت خواهیم کرد، این نبرد شرافت و وجود است، هرگز از زیر بار مسئولیت شانه خالی نخواهیم کرد و هرگز این سرزمین را ترک نخواهیم کرد، حتی اگر همه از آن دست بردارند، ما می جنگیم و پیروز می شویم یا به شهادت می رسیم، ما مسیر منطقه را همانند جنگ جولای تغییر می دهیم و پیروزی بر داعش در صورتی که مسئولیت پذیر باشیم، به سهولت امکان پذیر است.