بهره برداری از 600 واحد مسکونی خیر ساز در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس ارجمندی با بیان این مطلب که هدف اصلی این انجمن ساماندهی فعالیت های خیرین و در اختیار گذاری امکانات دولتی مانند زمین ، انشعابات رایگان و ارایه خدمات فنی مهندسی به خیرین است، افزود: تا کنون وبه همت خیرین مسکن سازاستان تعداد 300 واحد مسکونی در شهر های شیراز ، خرمبید ولارستان احداث وتحویل گروه های هدف شده، همچنین 600 واحد مسکونی احداث شده توسط خیرین در شهرهای صدرا، سروستان و نی ریز بطور همزمان با حضور مسئولین کشوری واستانی افتتاح وبه بهره برداری خواهد رسید.

وی واگذاری قریب الوقوع این تعداد واحد مسکونی خیر ساز در استان فارس را گامی اساسی در راستای خانه دار شدن گروه های هدف اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد : با برنامه ریزی های انجام شده وهمراهی خیرین معزز آمادگی اجرای دو هزار واحد مسکونی خیر ساز در استان فارس را خواهیم داشت که حداقل هزار واحد آن در شهر صدرای شیراز احداث وبه بهره برداری خواهد رسید.

شمس ارجمندی با اشاره به اینکه موسسات مجاز خیریه می توانند دراین حرکت بزرگ وبه منظور تامین مسکن گروه های هدف خود مشارکت جدی داشته باشند، گفت: ساماندهی خیرین وبهره گیری از امکانات رایگان دولت درزمینه تهیه زمین و واگذاری انشعابات رایگان آب، برق، گاز وارائه خدمات فنی مهندسی از سوی این انجمن گامی ارزنده در تامین مسکن جوانان وایجاد امنیت اجتماعی محسوب می شود.

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس ، مسکن را پیش نیاز توسعه اجتماعی اقتصادی ولازمه ایجاد وقوام خانواده ها دانست وخیرین فارس را به شناخت نیاز و اولویت های روز جامعه در ساخت مسکن و مشارکت گسترده دراین زمینه فراخواند.

تا پایان مرداد ماه جاری 600 واحد مسکونی خیر ساز در سه شهر صدرا ، سروستان و نی ریز افتتاح وبه بهره برداری خواهد رسید.