وزير كشور آمريكا: بايد انرژي هسته اي مان را توسعه دهيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، گيل اي نورتون (Gale A. Norton) وزير كشور آمريكا در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز اظهار داشت: در پي تخريب صنعت انرژي در آمريكا به دليل طوفان سهمگين كاترينا و ريتا، دولت جرج بوش تصميم گرفته است تلاش براي توسعه صنعت انرژي را افزايش دهد.

وي در ادامه اين مصاحبه تاكيد كرد: آسيب پذيري صنايع انرژي در برخي ايالت ها كه طوفان آنها را تخريب كرد، به ما ثابت كرد كه لازم است آمريكا اشكال مختلفي از انرژي را توليد كند تا در مواقع مقتضي بتواند از آنها استفاده نمايد.

نورتون گفت: در واقع طوفان هاي مذكور سبب شدند كه ما به موضوعات اساسي توجه بيشتري داشته باشيم.

وزير كشور آمريكا افزود: توجه به توسعه صنعت انرژي در زمينه هاي مختلف از جمله انرژي هسته اي و نفت و گاز از موضوعات مهمي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.

گيل اي نورتون تاكيد كرد: كاخ سفيد طرح هايي در دست دارد كه مي تواند با استفاده از آنها صنعت انرژي خود را بهبود دهد.