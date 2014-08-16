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۲۵ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۰۱

روز گذشته رخ داد؛

قتل عام 81 ایزیدی و ربودن 180 زن به دست داعش در شمال عراق

قتل عام 81 ایزیدی و ربودن 180 زن به دست داعش در شمال عراق

تروریست های داعش عصر روز گذشته 81 نفر از ایزیدی های شمال عراق را قتل عام کرده و 180 زن را نیز ربودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نماینده ایزیدی های عراق و مسئولان کرد اعلام کردند که تروریست های داعش 81 نفر از ایزیدی های عراقی را در روستای "کوجو"  در منطقه قیروان در منطقه سنجار در غرب موصل واقع در شمال این کشور به قتل رساندند.

هوشیار زیباری در این رابطه اعلام کرد که افراد مسلح داعش بعد از ظهر روز گذشته با ورود به روستایی در شمال عراق مردان را قتل عام کردند و 180 نفر از زنان این روستا را ربودند.

تروریست های داعش زنان اقلیت عراقی را پس از تجاوز به عنوان کنیز می فروشند. شاهدان عینی در این رابطه اعلام کردند که قتل عام ایزیدی ها در یک ساعت صورت گرفت.

کد مطلب 2350468

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