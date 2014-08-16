قتل عام 81 ایزیدی و ربودن 180 زن به دست داعش در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نماینده ایزیدی های عراق و مسئولان کرد اعلام کردند که تروریست های داعش 81 نفر از ایزیدی های عراقی را در روستای "کوجو" در منطقه قیروان در منطقه سنجار در غرب موصل واقع در شمال این کشور به قتل رساندند.

هوشیار زیباری در این رابطه اعلام کرد که افراد مسلح داعش بعد از ظهر روز گذشته با ورود به روستایی در شمال عراق مردان را قتل عام کردند و 180 نفر از زنان این روستا را ربودند.

تروریست های داعش زنان اقلیت عراقی را پس از تجاوز به عنوان کنیز می فروشند. شاهدان عینی در این رابطه اعلام کردند که قتل عام ایزیدی ها در یک ساعت صورت گرفت.