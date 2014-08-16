بهبود کیفیت زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز/ تشویق ادینیو هم بوندسلیگایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازیهای هفته سوم لیگ برتر باشگاه های کشور دیروز موفق شد با یک گل از سد میهمان خود ملوان بندر انزلی عبور کرده و به رده دوم جدول صعود کند. این بازی حواشی جالبی به همراه داشت که در زیر می آید:

قبل از آغاز بازی، سکونشینان بازیکنان هر دو تیم را تشویق کردند. البته کری خوانی بین هواداران دو تیم از قبل از بازی وجود داشت.

مهاجم برزیلی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از زدن دومین گل سه امتیازی خود در فصل جدید خوشحالی اش را با هواداران تقسیم کرد. در سوی مقابل هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیز لوسیانو ادینیو زننده تنها گل تیمشان برابر ملوان را به شدت تشویق کردند. پس از گلزنی ادینیو، هواداران تراکتورسازی به سبک بوندسلیگایی گلزن برزیلی تیمشان را تشویق کردند.

هنگامی که داور مسابقه در دقیقه 75 یک ضربه پنالتی به سود تراکتورسازی اعلام کرد، هواداران این تیم یکصدا ادینیو را تشویق کردند و از کادر فنی تیم خواستند تا او ضربه پنالتی را بزند، اما بر خلاف خواسته سکونشینان مهدی کیانی پشت توپ ایستاد و اتفاقا ضربه او را ایمان صادقی دروازه بان ملوان مهار کرد.

هنگام اعلام ضربه پنالتی به ضرر ملوان، کادر فنی و بازیکنان این تیم اعتراض چندانی به تصمیم احمد صالحی نداشتند. در فوتبال کشور کمتر تیمی وجود دارد که مربیان و بازیکنانش در چنین صحنه ها جنجال به پا نکنند.

تیم تراکتورسازی در این دیدار و بخصوص در نیمه دوم موقعیت های زیاد گلزنی را از دست داد که این ناکامی در گلزنی صدای نیمکت نششینان این تیم را هم درآورده بود.

جمعی از هواداران تیم ملوان که تعدادشان به حدود یکصد نفر می رسید، در ضلع شمالی ورزشگاه مستقر بودند و تیم خود را با نظم تشویق می کردند.

زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز کیفیت بسیار بهتری نسبت به بازی اول تراکتورسازی در فصل جاری داشت. این امر باعث شد تا تیم ها بتوانند کارهای تاکتیکی خود را روی زمین مسابقه پیاده کنند.

استقبال 11 هزار نفری هواداران تراکتورسازی از این بازی باعث تعجب خیلی ها شده بود. این حضور نسبتا کم تعداد حتی باعث شد تا مربیان دو تیم در کنفرانس خبری پس از بازی نسبت به آن واکنش نشان دهند.