لانه جاسوسي انگليس را تعطيل كنيد// به جاسوسان انگليسي اجازه جاسوسي در كشورمان را نمي دهيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين بيانيه آمده است : تحركات گستاخانه دولت انگليس عليه ايران و ملت هاي مسلمان منطقه مخصوصا عراق جاي هيچ ترديدي در مورد دشمني اين كشور با مسلمانان باقي نمي گذارد.

انفجارات خرداد ماه در خوزستان، قم و تهران توسط ايادي انگليس و آموزش ديدگان سرويسهاي اطلاعاتي اين كشور كه منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنانمان شد، دستگيري دو مامور انگليس در بصره كه با لباس مبدل (نيروهاي انصار الهدي) قصد بمب گذاري داشتند و اكنون تلاشهاي فراوان اين كشور براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت جاي هيچ سخن و بحثي ندارد.

ساده لوحانه است اگر بيانديشيم ادامه روابط با انگليس به نفع كشور است و ما از اين روابط سود ببريم . از مسئولان سياست خارجي كشور مي خواهيم ضمن تعطيلي لانه جاسوسي انگليس و فرا خواندن سفير كشورمان از لندن به اين روابط سراسر ضرر خاتمه دهند تا درس خوبي به اين كشور جنايتكار داده باشند و استفاده از اهرمهاي اختصاصي فراواني كه كشور در اختيار دارد مي تواند تنبيهي باشد تا مايه عبرت ساير كشورهاي متخاصم گردد.

دانشجويان بسيجي كشور همواره در راه عزت و اعتلاي نام جمهوري اسلامي كوشيده اند و در اين راه از هيچ حركتي كه نتيجه اش به نفع نظام باشد خودداري نكرده اند (حتي تسخير لانه جاسوسي آمريكا) و اكنون نيز نمي توانند شاهد انجام اعمال خصمانه دولت انگليس باشند در حاليكه عوامل و جاسوسان آن رژيم به راحتي در كشورمان به جاسوسي مي پردازند. ما دانشجويان بسيجي با تجمع در مقابل سفارت انگليس آخرين اخطارها را به اين دولت مي دهيم تا با تجديد نظر در مواضع خود منافع سياسي و اقتصادي خود را بيش از اين به خطر نياندازد و آبروي نداشته خود را بيش از اين به پاي منافع آمريكا نريزد.