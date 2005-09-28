تصوير سازي قصه هاي كودكانه در فرهنگ سراي هنر

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين نمايشگاه 23 اثردرابعاد متنوع با تكنيك هاي چاپ ترافارد، گواش وآبرنگ با موضوع قصه هاي كودك وچهارفصل سال ارايه شده است.

فرج زاده فارغ التحصيل گرافيك ازمركزآموزش عالي علمي - كاربردي جهاد دانشگاهي است كه برگزاري اولين نمايشگاه خود را دراين فرهنگ سرا تجربه مي كند .

بنا به اين گزارش به نقل ازروابط عمومي فرهنگ سراي هنر، علاقه مندان مي توانند جهت بازديد ازاين نمايشگاه همه روزه درايام ياد شده ازساعت 9الي 18 به فرهنگ سراي هنردرخيابان شريعتي ، خيابان جلفا مراجعه نمايند .