  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۸

تصوير سازي قصه هاي كودكانه در فرهنگ سراي هنر

نمايشگاه نقاشي "وحيد فرج زاده جلالي" با عنوان "تصوير سازي قصه هاي كودكانه" از 10تا 17 مهر در گالري شماره 3 فرهنگسراي هنر داير خواهد بود .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين نمايشگاه 23 اثردرابعاد متنوع با تكنيك هاي چاپ ترافارد، گواش وآبرنگ با موضوع قصه هاي كودك وچهارفصل سال ارايه شده است.

فرج زاده فارغ التحصيل گرافيك ازمركزآموزش عالي علمي - كاربردي جهاد دانشگاهي است كه برگزاري اولين نمايشگاه خود را دراين فرهنگ سرا تجربه مي كند .

بنا به اين گزارش  به نقل ازروابط عمومي فرهنگ سراي هنر، علاقه مندان مي توانند جهت بازديد ازاين نمايشگاه همه روزه درايام ياد شده ازساعت 9الي 18 به فرهنگ سراي هنردرخيابان شريعتي ، خيابان جلفا مراجعه نمايند .

کد مطلب 235052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها