ایران را برای مشکلات خاورمیانه متهم نکنید/مشکل اصلی "اسراییل" و مصونیت بین المللی آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی هافینگتون پست در مطلبی با اشاره به تلاش برخی محافل و رسانه ها در غرب برای مقصر نشان دادن ایران در بحران ها و مشکلات منطقه ای نوشت این کار با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ریشه اصلی این بحران ها صورت می گیرد.

این رسانه نوشت، برخی تحلیلگران مدعی شده اند که ایران پشت پرده جنگ اخیر بین اسراییل و فلسطینی ها است و معتقدند که بحران های سوریه و حمایت ایران از سوریه ریشه در انقلاب سال 1979 جمهوری اسلامی ایران دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: این گروه از تحلیلگران بر این باورند که این ایران، حزب الله لبنان و حماس هستند که تحولات منطقه را ایجاد می کنند.

نویسنده در رد چنین ادعای کذبی از سوی رسانه های غربی و برخی تحلیلگران می نویسد: چنین ادعاهایی بیانگر این است که اینها تلاشهایی هستند برای منحرف کردن توجهات از ریشه اصلی مشکلات ودرگیریها در منطقه.

در این گزارش آمده است: ریشه اصلی این درگیری ها اشغال کرانه غربی و شرق قدس از اکتبر سال 1967، محاصره غزه از سال 2007، تصرف زمین های فلسطینیان و شهرک سازی و دزدیدن منابع طبیعی آنها توسط اسراییل است بطور مثال 55 درصد آب شرب اسراییلی ها از این مناطق تامین می شود.

نویسنده در ادامه با ارائه دلایلی به رد ادعاهای مطرح شده علیه ایران پرداخته و می نویسد: در سال 1967 که اسراییل اولین شهرک سازی را راه انداخت که جمهوری اسلامی ایران به وجود نیامده بود و رقابتی هم بین ایران و عربستان در منطقه وجود نداشت. آنچه در حال حاضر وجود دارد نوعی اتحاد تاکتیکی عربستان و اسراییل علیه ایران است.

نویسنده در ادامه با اشاره به راه اندازی بحران سوریه توسط اتحاد تاکتیکی اسراییل و عربستان می نویسد: هیچ یک از درگیری های سوریه به اسراییل کشیده نشد بلکه موجب ایجاد برخی اختلافات بین حماس و ایران شد.

در بخشی دیگر از این مطلب به سوابق و اعلام آمادگی ایران برای حل مسئله فلسطین پرداخته شده و ذکر شده است: سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت ایران در سالهای 1999 تا 2005 با ارائه طرح"چانه زنی بزرگ" به جورج بوش رییس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که ایران آماده مذاکره در خصوص تمامی مسایل مهم در این خصوص است اما این آمریکا بود که درخواست ایران را رد کرد.

همچنین در این گزارش اشاره ای هم به تلاش های هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت ایران شده است که قصد حل و فصل مسایل با آمریکا را داشت که این امر با مخالفت آمریکایی ها مواجه شد.

نویسنده در پایان می نویسد: حقیقت این است که در حال حاضر اوضاع منطقه همانی نیست که در سال 1979 بود اما ریشه اصلی این تحولات و بحران ها که بسیاری قصد دارند به قدرت گیری ایران مربوط کنند نیست. ریشه اصلی بسیاری از این مشکلات و وضعیت هولناک منطقه ناشی از تغییرات صورت گرفته در عرصه سیاست داخلی اسراییل و مصونیت اسراییل در برابر مقررات بین المللی است.