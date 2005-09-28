نمايش 121 فيلم در سه روز اول جشنواره فيلم هاي كودك و نوجوان

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، اين فيلم ها درسينماهاي ايران ، سپاهان ، ساحل ، قدس ، خانواده وسالن سينمايي كتابخانه مركزي اصفهان به روي پرده مي رود .

درسينما ايران روزپنج شنبه فيلم هاي بچه هاي جاسوس (3) ،سرتوبدزد رفيق ، چوپان دروغگو ، كريسمس جادويي روپرت ، تئاتركوچولوي مكانيكي ، روزجمعه فيلم هاي ماه بود وروباه بود ، مرثيه برف ، دام ساحره ، درانتظار، خاك ، وزيدن ، رازگل سرخ وروزشنبه درسا، ديشب باباتوديدم آيدا ، نارنجي پوش وبلم به نمايش درمي آيد.

درسينما سپاهان نيزباغ مخفي ، انيميشن هاي كاريكاتوري ، چرا مي خندي پسرم ، باغ آلوچه ، پژواك ، ماشين پدالي ودوردنيا درهشتاد روزدرروزپنج شنبه ، كنتراست ، پسرزشت ، عروسك شكسته ، گروه همخوان ومرباي شيرين روزجمعه ولپل ، دوست عزيزرفيق لذيذ، درسا ، رفقا ، سرجنت پيروپينوكيو به روي پرده مي رود .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي جشنواره فيلم هاي كودكان ونوجوانان حاكي است: نمايش فيلمي ازبخش پويا نمايي موسيقايي ايران، دوران كودكي، ستاره جادويي، اسپاگتي در8 دقيقه ودوستي خاله خرسه ازفيلم هاي روزپنج شنبه سينما ساحل هستند و روزهاي جمعه وشنبه به ترتيب فيلم هاي كيف پول، هيچ كس خبرندارد، ماجراي اينترنتي ، باد گريان ، فيلمي ازآثارپويانمايي موسيقايي ايران ، سرزمين كولي ها هرگز، پلوك ويدك كش ، افسانه بيداري ، جمشيد وخورشيد وهينوكيوبه نمايش درمي آيد .

درسينما قدس اصفهان نيزفيلم هاي بلم ، نارنجي پوش ، قوهاي وحشي ، داستان يك مادر، ماه بود وروباه بود ومرثيه برف روزپنج شنبه اسناد ، لپل ، پدر، ديشب بابا توديدم آيدا روزجمعه وتئاتركوچولوي مكانيكي ، كريسمس جادويي روپرت ، هانس لنگ ، ملكه برفي ، فندك وچوپان دروغگوروزشنبه به وي پرده مي رود .

برنامه سينما خانواده نيزبه ترتيب گروه همخوان ، شهراشباح ، مورچه خوار، آلوشا وماجراي اينترنتي روزپنج شنبه ، تي تي ، گيلاس ها ، ايتاليايي واسپاگتي در8 دقيقه روزجمعه، ماجراي اينترنتي ،داستان اسباب بازي ، خوك كوچولو پروازمي كند ، فرجي كوچولو رازمزرعه ، افسانه بيداري وجمشيد وخورشيد روزشنبه است .

درسالن سينمايي كتابخانه مركزي اصفهان نيزبه ترتيب روزشنبه فيلم هاي پاييز، بادكنك ، هشدارمضاعف ، درجنگل ، شگفت ، ميريام قايم اشك بازي مي كند ، پرنده راننده ، ايمن ، كنتراست ، واكسن ، زلزله ، تخم مرغ ، كتي كرم ابريشم كوچك گم شده ، خوش قيافه ،مي خواهيم زنده بمانيم ، پسرك روزنامه فروش ، تاچوئلا ، باريلا ولچوخا ، چيستان ،شاهزاده اي كه سنگ شد، بره موطلايي ، بازگشت به خانه ، روزجمعه يك اثرازچشم اندازپويا نمايي معاصرمجارستان ، آسياب هاي بادي ، باغ آلوچه ، يك اتفاق شيرين وكوچ آسماني وروزشنبه فيلم هاي آزرده ، اسكيمو، مردقهرمان ، جزيره ، گايري الايسون ، اشياء كوچك ، نان روزانه ما ، بجنگ زميني ، بابك ودوستان ، اولين نوروز، نمونه آثارپويا نمايي ادبيات روسيه ، عدالت اجتماعي ، درسا، هنوزيك دوچرخه كم است وبراي آمدنت دعا مي كنم به نمايش درمي آيد .

گفتني است؛ بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان ونوجوانان با همكاري بنياد سينمايي فارابي ، استانداري اصفهان ، اداره كل فرهنگ وارشاد استان اصفهان ، آموزش وپرورش مركزاستان وسازمان فرهنگي ، هنري شهرداري اصفهان از7 تا 12مهرماه درشهراصفهان برگزارمي شود .