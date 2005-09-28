تجمع دانشجويان در مقابل سفارت انگليس از لحظاتي پيش آغاز شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، گروههاي دانشجويي از لحظاتي پيش با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد تجمع خود را آغاز كردند.

خبرنگاران رسانه هاي تصويري داخلي و خارجي مخصوصا شبكه هاي آمريكايي و انگليسي به صورت مكرر در حال انجام مصاحبه با دانشجويان ايراني مي باشند وتمام حركات دانشجويان و پلاكاردهايي كه آنان در دست گرفته اند را زير نظر دارند.

به گزارش خبرنگار ما، در اين تجمع كه به همت بسيج دانشجويي برگزار مي شود دانشجويان دانشگاههاي تهران از تشكلهاي مختلف خود را به چهار راه استانبول در مقابل درب اصلي سفارت انگلستان رسانده اند.

نكته جالب توجه اينكه شيشه هاي سفارت انگليس كه در تجمعات پيشين مورد اصابت سنگ قرار گرفته و شكسته شده بود تعويض شده و اكنون تدابير امنيتي بيشتري از سوي انگليسي ها براي حفاظت از ساختمان سفارت انديشيده شده است.

دانشجويان پلاكاردهايي در دست دارند كه بر روي آنها نوشته شده جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم (آماده شهادت)، آمريكا و انگليس ننگ به نيرنگتان، انرژي هسته اي حق مسلم ماست، غني سازي در نطنز آغاز بايد گردد، همچنين دانشجويان كه برخي از آنها سر بندهاي « آماده شهادت » به سر بسته اند پلاكا ردهايي به زبان هاي انگليسي و عربي در حمايت از فن آوري صلح آميز هسته اي و همچنين تصاوير امام و رهبري ، پرچم جمهوري اسلامي و تصاويري از تسخير لانه جاسوسي آمريكا در سال 58 را با خود حمل مي كنند. اين تجمع با فريادهاي الله اكبر دانشجويان آغاز شده است.

