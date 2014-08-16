لادن نیکنام نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار اشعارش گفت: به‌غیر از آثار داستانی و دومین رمان مشترکی که با فرزانه کرم‌پور دارم، مجموعه‌شعری هم آماده چاپ دارم اما شرایط به‌گونه‌ای است که برای به ناشر سپردن و چاپ کردنش شک دارم.

وی افزود: میزان شمارگان و تیراژ کتاب‌های شعر این روزها به قدری پایین است که با خودم می‌گویم آیا اصلا چاپ کردن کتاب شعر، کار صحیحی است یا خیر؟ حتی شیوه پوشش خبری و نقد کتاب‌های شعر هم مانند کتاب‌های داستانی نیست و دست و دل شاعر به چاپ شعرهایش نمی‌رود.

شاعر مجموعه «روزشمار جنون» گفت: در حال حاضر یک دفتر شعر با مضامین زنانه ولی با ارجاعات مشخص جغرافیایی دارم که لایه‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ذهنی دارد.

نیکنام گفت: هنوز شک زیادی درباره چاپ کردن این کتاب دارم. به همین دلیل عنوان قطعی هم برایش انتخاب نکرده‌ام اما اگر چاپ شود، می‌توان به عنوان یک کار منسجم به آن نگاه کرد. چون همان‌طور که اشاره کردم یک اثر زنانه است اما ارجاعات و لایه‌هایش مشخص است و دغدغه‌ شعرهایش اجتماعی است.