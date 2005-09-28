تام ايران خودرو شخصيت قهرماني در ليگ برترفوتسال را دارد

به گزارش خبرگزاري" مهر" مصطفي قنبرپور با بيان مطلب فوق افزود: بازيكنان تيم تام ايران خودرو با غلبه برحريف اصفهاني علاوه بر تثبيت موقعيت خود درصدرجدول، انتقام شكست ديدار رفت را ازپست گرفتند.

وي درباره ديدار تيمهاي تام ايران خودرو وپست اصفهان اظهارداشت: هردوتيم بازي خوب وتماشاگرپسندي را به نمايش گذاشتند، اما بازيكنان تام با تجربه ترعمل كرده وتوانستند حريف خود را شكست دهند.

قنبرپور تيم ارم كيش قم را جدي ترين رقيب تام ايران خودرو براي كسب عنوان قهرماني ليگ برترفوتسال عنوان كرد وگفت: بازيكنان هرتيمي كه دردوديدار آينده خود با تمركزبيشتري وارد ميدان شوند، جام قهرماني را تصاحب مي كنند.

سرمربي تيم تام ايران خودرو با بيان اين كه اين تيم دوبازي حساس را برابر تيمهاي شهيد منصوري قرچك وپرسپوليس تهران پيش رود دارد، اضافه كرد: اميدواريم بازيكنان ما با غلبه برحريفان خود به سكوي نخست اين رقابتها دست يابند.

تيم تام ايران خودرو سه شنبه شب درهفته بيست وچهارم ليگ برترفوتسال با نتيجه 4 بر3 ازسد پست اصفهان گذشت وبا كسب 46 امتياز درصدرجدول رده بندي اين مسابقات باقي ماند.