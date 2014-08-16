حضور تیم نوجوانان بوکس همدان در مسابقات قهرمانی کشور

مصطفی یعقوب لو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق سهمیه ای که فدراسیون بوکس برای همدان در نظر گرفته در این دوره از مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان، چهار نفر از همدان شرکت کرده اند.

دبیر هیئت بوکس استان همدان بیان داشت: سید احمد مصباح حسینی، نیما میرزایی، عرفان یلفانی و محمدجواد وفایی تیم همدان را تشکیل داده اند.

وی اضافه کرد: همچنین محمد معبودی و امید مرامی به عنوان مربی و داوود دوامی سرپرست تیم بوکس همدان در این دوره از مسابقات قهرمانی کشور بوکس حاضر هستند.

یعقوب لو عنوان داشت: مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان به میزبانی کردستان از 23 مرداد ماه آغاز و تا بیست و هشتم ادامه دارد.

دبیر هیئت بوکس استان همدان در ادامه گفت: تیم بوکس همدان از آمادگی بالایی برخوردار است و در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

وی در پایان گفت: همچنین سعید نوروزی از همدان نیز به عنوان کمیته فنی مسابقات در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان حضور دارد.