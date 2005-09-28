رقابت هنرپيشگان مطرح براي بازي در فيلم دالاس

به گزار ش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلم "دالاس" بر اساس مجموعه محبوب تلويزيوني در سالهاي 1978 تا 1991 ساخته ميشود و شرح حال يك خانواده ثروتمند تگزاسي است كه زندگيشان بر محور نفت و قدرت شكل گرفته است. تهيهكنندههاي فيلم عنوان كردهاند تصميم دارند از حضورجمعي از هنرپيشگان برتر سينما براي اين اثر استفاده كنند. با اين وجود هنوز مشخص نيست كه كدامين بازيگران نقشهاي محوري را از آن خود ميكنند.
"مل گيبسون" و "جين فوندا" هنرپيشگاني هستند كه به تازگي به جمع رقبا پيوستهاند. اين در حالي است كه بازيگراني چون "كوين كاستنر" و "تامي لي جونز" از مدتها پيش در گردونه رقابت حضور داشتند. در شرايطي كه هنوز حضور "كاترين زتا جونز" براي ايفاي نقش "سو الن" در پرده اي از ابهام است، بازيگراني چون "دمي مور" و "جنيفر لوپز" براي بازي در اين اثر ابراز تمايل كردهاند. اين در حالي است كه تهيهكنندهها از "اوون ويلسون" و "متيو مكاناگي" به عنوان كانديداهاي خود براي ايفاي نقش "بابي يويينگ" ياد ميكنند. "درو بريمور" و " ريس ويترسپون" نيز براي نقش "پاملا" مد نظر هستند.
از آنجايي كه "رابرت لوكتيك"، كارگردان اين اثر در فيلم "مادرشوهر هيولا" با "جين فوندا" به همكاري پرداخت، تصميم دارد از حضور اين هنرپيشه براي نقش خانم الي استفاده كند.
مجموعه تلويزيوني "دالاس" شاهد نقشآفريني هنرپيشگاني چون "لري هاگمن"، "پاتريك دافي" و "ويكتوريا پرينسيپال" بود.
هنرپيشگان مطرح سينما اين روزها براي بازي در فيلم "دالاس" رقابت سختي را با يكديگر آغاز كردهاند.
