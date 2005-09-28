خطيب امروز درتمرين پرسپوليس // مديرعامل جديد هفته آينده معرفي مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" حجت الله خطيب كه روزهاي پاياني حضورش درپرسپوليس را سپري مي كند، امروز راهي ورزشگاه كارگران خواهد شد تا از نزديك با كادرفني وبازيكنان اين تيم ديداركند. وي قبل ازحضور دركارگران درمحل باشگاه پرسپوليس حضور پيدا كرد.

مديرعامل پرسپوليس درحالي امروز راهي كارگران مي شود كه به گفته يكي ازمسئولان اين باشگاه قرار است هفته آينده مديرعامل جديد پرسپوليس معرفي شود.

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس براي ديدار برابرشهيد قندي يزد امروز درورزشگاه كارگران پيگيري خواهد شد و اين تيم فردا به اردوي شنبه روزي خواهد رفت تا خود را براي ديدار روزجمعه برابرشهيد قندي يزد آماده كند. پرسپوليس براي اين ديدارتنها سهراب انتظاري را به علت محروميت در اختيارندارد.