هيچگونه كار كارشناسي بر روي طرح يك فوريتي تعليق پروتكل الحاقي صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اعلمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين مطلب اظهار داشت: نمايندگان مجلس با تصويب يك فوريتي طرح پروتكل الحاقي و ان پي تي كه سال 1348 جمهوري اسلامي ايران عضو ان پي تي بوده است، آن را به رسميت نشناخته و به نوعي ان پي تي را نفي كردند.

وي در ادامه افزود: اين كار نمايندگان به ضرر كشور تمام مي شود چرا كه چرخه سوخت حق ملت ايران است و زيادي خواهي هاي برخي كشورها از جمله آمريكا نمي تواند اين حق از ملت ايران بگيرد.

طرح يك فوريتي الزام دولت به تعليق پروتكل الحاقي در حالي به تصويب نمايندگان رسيده كه هيچگونه كار كارشناسي بر روي اين طرح صورت نگرفته است

اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه امروزه ما در مجلس شاهد دو ديدگاه هستيم و يا به نوعي ديگر مجلس به دو جبهه كافر و مومن تبديل شده است كه رئيس مجلس هم اين شايعه را تقويت مي كند.

اعلمي گفت: طرح يك فوريتي الزام دولت به تعليق پروتكل الحاقي در حالي به تصويب نمايندگان رسيده است كه هيچگونه كار كارشناسي بر روي اين طرح صورت نگرفته و تاكنون اين طرح در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح نشده است.

اعلمي خطاب به نمايندگان مجلس خاطرنشان كرد: اولين شخصي كه طرح رسيدگي به پرونده هسته اي را در مجلس ارائه كرد، بنده بودم كه در مجلس ششم خواستار آن شدم تا مجلس به پرونده هسته اي كشورمان رسيدگي كند كه در آن زمان نمايندگان مجلس ششم با امضاء 110 نفر نامه اي را به كوفي عنان نوشتند و خواستار رسيدگي دقيق و بدون هيچگونه فشار از سوي كشورهاي غربي از جمله آمريكا شدند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: امروزه ما شاهد آن هستيم كه برخي از نمايندگان از انرژي هسته اي سر در مي آورند و ديگران هيچ اطلاعاتي در خصوص انرژي هسته اي ندارند.

وي گفت: به نظر من اين يك نقض غرض بوده است كه برخي از نمايندگان كه از بيرون مجلس خط مي گيرند اجازه بحث در كميسيون امنيت ملي را نمي دهند.

نماينده مردم تبريز در ادامه با انتقاد شديد از عملكرد كميسيون متبوعش و همچنين رئيس اين كميسيون خاطرنشان كرد: متاسفانه كميسيون امنيت ملي نه در داخل و نه در خارج از كشور از مسائل سياسي و امنيتي با خبر نيست كه اين ضعف كميسيون امنيت را نشان مي دهد چرا كه به نظر من، اعضاي اصلي اين كميسيون از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خط مي گيرند.

اعلمي همچنين با انتقاد از كارشناسان شوراي عالي امنيت ملي گفت: كساني كه تا ديروز از پرونده هسته اي هيچ اطلاعي نداشتند و نمي دانستند كه انرژي هسته اي چيست، امروز شاهد آن هستيم كه از كارشناسان ارشد پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران شده اند.

اين نماينده تبريز با انتقاد شديد از عملكرد رييس مجلس شوراي اسلامي همچون گذشته اظهار داشت: با اين حال كه بنده چندين بار در خصوص عملكرد رئيس مجلس تذكر داده ام ولي امروز باز ما شاهد آن بوديم كه آقاي حداد عادل مجلس را با مكتب اشتباه مي گيرد و به نمايندگان امر و نهي مي كند.

اكبر اعلمي در پايان در خصوص سكوتش بعد از انتخابات رياست جمهوري گفت: دلايل سكوت من اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان بود كه با اين كارم اعتراضم را به شوراي نگهبان و برخي از آقايان كه گوش شنوا دارند برسانم كه از امروز به بعد تذكراتم را آغاز خواهم كرد چرا كه احساس مي كنم امروزه تعداد انگشت شماري در مجلس هستند كه ويروس آسم سياسي را در مجلس منتشر مي كنند.