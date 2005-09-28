غيبت تيم پرقدرت ايران براي خارجي ها تعجب برانگيز است

به گزارش خبرنگار" مهر" 4 تيم راه يافته به مرحله نيمه نهايي، سنگال ، سوريه، گرجستان و آذربايجان قراراست تكليف تيمهاي اول تا سوم را مشخص كنند.

چند تن ازبازيكنان اين تيمها راجع به مسابقات و ايران نظرات خود را بيان كردند كه در ذيل مي آيد:

دختر16 ساله پرجنب وجوش گرجستاني، نماينده تيم ملي واليبال كشورش است. تيم " ايرينا" تا الان سه مسابقه با تيمهاي افغانستان، امارات وسنگال داشته كه هرسه مسابقه را با نتيجه صفر- 3 برده است، براي " ايرينا" هيچكدام ازمسابقات سخت نبوده، اما منتظربازي خوبي با سوريه هستند وبازي پرهيجاني با آذربايجان پيش بيني مي كنند.

دختردانش آموزتيم گرجستان، ايران را دوست دارد و ازطبيعتش لذت مي برد. از سطح مسابقات راضي است ومي گويد: ما فكرمي كرديم بزرگترين رقيبمان تيم ايران باشد، اما اصلا ايران درمسابقات شركت نكرده است.

سوسن حنا، يكي ازبهترين بازيكنهاي تيم سوريه است، سوسن 36 ساله است و بهترين خاطره اش از ايران رقابتهاي فجرسال 2001 است كه توانستند بعد از10 سال تيم واليبال ايران را شكست دهند. سوسن درباره حضورنيافتن تيم ايران مي گويد: ما به ايران آمديم تا با تيم كشورش مسابقه دهيم وخوشحال بوديم كه ايراني ها هستند، اما با وجود قدرت تيم ايران، آنها شركت نكردند واين براي ما تعجب آوربود وبدترين خاطره اش ازاين دوره ازمسابقات به مسابقه تيمش با آذربايجان بر مي گردد.

ما به داوربازي گفتيم كه توپ براي ماست، اما اوحرفمان را نفهميد وفكركرد به او توهين مي كنيم، به ما كارت زرد داد و ازما امتيازكم كرد وما 26- 24 بازي را به آذربايجان باختيم. بازيكن تيم سوريه كه 15 سال است، به عضويت تيم ملي كشورش درآمده مي گويد: كشور ايران برخلاف تصوررايج، كشورپيشرفته اي است وحجاب باعث كم شدن فرهنگشان نشده ومانعي براي زندگي شان نيست.

يكي ديگر ازتيمهاي حاضر درمرحله نيمه نهايي مسابقات، تيم ملي سنگال است. فادوسال و آميناتا دونفرازبازيكنهاي تيم واليبال سنگال هستند كه ازمحبوب ترين بازيكنان تيم به حساب مي آيند. آنها براي حضوردرمسابقات سه - چهارماه تمرين كرده اند. آنها مي گويند: براي ما مهم است كه كشورهاي حاضر در مسابقات مسلمان هستند و اينكه سنگال را به عنوان كشور مسلمان پذيرفته اند . زنان سنگالي در واليبال خيلي قوي هستند و خيلي علاقمند. دوبازيكن سنگالي كه به فاصله 4 سال وارد گود رقابتهاي حرفه اي واليبال شده اند تيم واليبال ايران را تيمي قوي مي دانند.

آميناتا مي گويد: دوست داشتم منتظربمانم تا با تيم واليبال ايران بازي كنم. فادوسال هم درمورد تصوراتش قبل ازحضوردر ايران مي گويد: قبل ازآمدن به ايران فكرمي كردم زنها و مردها هيچ ارتباطي با هم ندارند، اما دراينجا مي بينم كه همه چيز طبيعي است.

لازم به ذكراست: ايران دراين دوره ازمسابقات تنها در رشته واليبال حضورنداشته است.