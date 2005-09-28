همايش يكروزه ورزش و سالمند برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" همايش فوق ازساعت 5/7 صبح روزشنبه 9 مهرماه جاري درپارك ملت وبا حضورسالمندان علاقمند به ورزش با اجراي حركات ورزشي آغازخواهد شد.

بنابراين گزارش پس ازآن ادامه همايش فوق با همكاري سازمان بهزيستي كشور، دانشگاه علوم بهزيستي، كانون بازنشستگان كشور ونيروهاي مسلح وفرهنگسراي سالمندان شهرداري درسالن اجتماعات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي واقع در ولنجك برگزارخواهد شد.