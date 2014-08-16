سیل گرمسار و آرادان خسارات جانی نداشت/ وزش توفان در برخی از نقاط استان سمنان

احمد طاهری در گفتگو با خبرنگر مهر ضمن اشاره به وقوع سیل در مناطق شمالی گرمسار و آرادان اظهار داشت: این سیل خوشبختانه خسارات جانی به همراه نداشت.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان سمنان از خسارت مالی سیل در مناطق شمالی شهرستانهای گرمسار و آرادان و نیز جنوب شهرستان فیروزکوه خبر داد و گفت: سیل عصر جمعه خساراتی به زمین های کشاورزی، راه و تاسیسات زیربنایی وارد کرد.
طاهری همچنین از اعزام تیم های امدادی هلال احمر، نیروی انتظامی و راه با همکاری و محوریت فرمانداران گرمسار و آرادان به این مناطق خبر داد و افزود: خسارت ناشی از سیل توسط کارشناسان در حال بررسی است.
به گفته وی روستاهای رامه بالا و پایین از مهمترین مناطق خسارت دیده در این سیل است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استان سمنان در ادامه با اشاره به توفان و بارش باران در نقاط مختلف استان سمنان اظهار داشت: وزش توفان در برخی از نقاط استان که روز گذشته اتفاق افتاد خسارتی در بر نداشت.
طاهری در خاتمه همچنین با اشاره به این مطلب که ورزش باد با سرعت 36 تا 40 کیلومتر خسارتی را نخواهد داشت افزود: اگر مشکلی در این زمینه ها وجود داشته به علت کوتاهی دستگاه های اجرایی مربوطه بوده است.
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