سیل گرمسار و آرادان خسارات جانی نداشت/ وزش توفان در برخی از نقاط استان سمنان

احمد طاهری در گفتگو با خبرنگر مهر ضمن اشاره به وقوع سیل در مناطق شمالی گرمسار و آرادان اظهار داشت: این سیل خوشبختانه خسارات جانی به همراه نداشت.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان سمنان از خسارت مالی سیل در مناطق شمالی شهرستانهای گرمسار و آرادان و نیز جنوب شهرستان فیروزکوه خبر داد و گفت: سیل عصر جمعه خساراتی به زمین های کشاورزی، راه و تاسیسات زیربنایی وارد کرد.

طاهری همچنین از اعزام تیم های امدادی هلال احمر، نیروی انتظامی و راه با همکاری و محوریت فرمانداران گرمسار و آرادان به این مناطق خبر داد و افزود: خسارت ناشی از سیل توسط کارشناسان در حال بررسی است.

به گفته وی روستاهای رامه بالا و پایین از مهمترین مناطق خسارت دیده در این سیل است.