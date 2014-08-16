دیگر به شارژر برقی نیازی ندارید/ شارژ موبایل با آواز خواندن

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون موبایل ها به روش های مختلفی مانند روش با سیم و بیسیم شارژ می شدند. در روش بدون سیم، یکی از روش هایی که به تازگی ارائه شده بود، امکان شارژ بیسیم (Wireless Charging) بود که گوشی های مانند LG Nexus4 ، Nokia Lumia ۹۲۰ ، HTC ۸X ، HTC Droid DNA ،Galaxy S3 جزو اولین تلفن های همراهی بودند که با استفاده از این قابلیت شارژ می شدند. سیستم شارژ بیسیم از طریق الکترو مغناطیسی کار کرده و قادر به شارژ موبایل در فاصله دو متری نسبت به کنسول شارژر است. سیستم‌های مختلفی برای شارژ بیسیم دستگاه ها معرفی شده‌اند اما به نظر می‌رسد سامسونگ آغاز کننده توسعه و عملی شدن این فناوری بوده است.



اما روش سومی نیز ارائه شده که با استفاده از صدا و آواز می تواند تلفن همراه را شارژ کرد. محققان دانشگاه کویین مری لندن اعلام کرده اند که در نمونه ها و طرح های اولیه گوشی های هوشمند توانسته اند با استفاده از امواج صوتی تلفن همراه را شارژ کنند. این فعالیت جدید با استفاده از نانوژنراتور “nanogenerators انجام می شود و با صدا و برق واکنش نشان داده و میزان شارژ باطری را افزایش می دهد.



اخیراً فناوری نانوژنراتورهای مبتنی بر اثر پیزوالکتریک که منابع انرژی غیرآلاینده‌ای همچون انرژی مکانیکی و ارتعاشی باد و موج دریا را به انرژی الکتریکی بی‌ پایان برای استفاده بشر تبدیل می‌سازد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اما فناوری‌ دارای محدودیت‌هایی همچون فرآیندهای پیچیده، هزینه بالا و اندازه محدود نیز هست. با استفاده از این فناوری جدید زمانی که تلفن همراه در ارتباط با صدای انسان، ترافیک، موسیقی یا صداهای بلند قرار بگیرد قادر به تولید پنج ولت برق خواهد بود. این میزان برای شارژ یک تلفن همراه کافی است.



چهار سال از اولین طرح فرآیند نانوژنراتور توسط مخترعان کره ای که مبتنی بر اثر پیزوالکترونیک بود، می گذرد. با گسترش این فناوری می‌توان از آن به‌ عنوان نانوژنراتور در محصولات الکتریکی مصرفی نیز بهره برد. این فناوری نشان می دهد که چگونه نانوسیم ها قادر به تولید جریان الکتریکی خواهند بود. در این ساختار نانوسیم های ساخته شده از اکسید روی قادر به تولید انرژی الکتریکی هستند. نانوسیم ها در واقع در اثر صدا به لرزش در می آیند و این فعالت مکانیکی آن ها توسط اثر فشاربرقی به خروجی برق تبدیل می شود. از خصوصیات نانوسیم‌ها می توان به رسانایی الکتریکی آنها اشاره کرد که با اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو انتهای این ساختارها و در امتداد طولی‌شان انتقال بار الکتریکی اتفاق می افتد.



"جو بریسکو"، یکی از مهندسان و مخترعان شرکت کننده در این تحقیقات می گوید:"ما از کشف چنین راه حلی برای شارژ تلفن های همراه بسیار خوشحال هستیم زیرا می توانیم از تمام انرژی های اطراف برای بهینه شدن زندگی و همینطور بهره گرفتن در تکنولوژی های روز دنیا استفاده کنیم".