  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

در مجمع بزرگ هنرمندان دفاع مقدس

عكاس برگزيده در حيطه دفاع مقدس معرفي شد

هنرمند عكاس در حوزه هنري استان مركزي به عنوان عكاس برگزيده در حيطه دفاع مقدس معرفي شد.

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" ، ابوالفضل عدل، هنرمند حوزه هنري استان مركزي در مجمع بزرگ هنرمندان دفاع مقدس، به عنوان عكاس برگزيده سال معرفي شد .

بنا براين گزارش ، مجمع بزرگ هنرمندان عرصه دفاع مقدس ، به همت حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كشور در تالار وحدت تهران برگزارشد.

اين مراسم كه با حضور " صفارهرندي " وزير فرهنگ وارشاد اسلامي و جمعي از هنرمندان دفاع مقدس برگزارشده بود ، از " ابوالفضل  عدل " به عنوان بهترين عكاس برگزيده سال ، قدرداني و ديپلم افتخار و تنديس جشنواره و جايزه نقدي را به وي اهداء كرد.

کد مطلب 235073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها