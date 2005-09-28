عكاس برگزيده در حيطه دفاع مقدس معرفي شد

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" ، ابوالفضل عدل، هنرمند حوزه هنري استان مركزي در مجمع بزرگ هنرمندان دفاع مقدس، به عنوان عكاس برگزيده سال معرفي شد .

بنا براين گزارش ، مجمع بزرگ هنرمندان عرصه دفاع مقدس ، به همت حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كشور در تالار وحدت تهران برگزارشد.

اين مراسم كه با حضور " صفارهرندي " وزير فرهنگ وارشاد اسلامي و جمعي از هنرمندان دفاع مقدس برگزارشده بود ، از " ابوالفضل عدل " به عنوان بهترين عكاس برگزيده سال ، قدرداني و ديپلم افتخار و تنديس جشنواره و جايزه نقدي را به وي اهداء كرد.