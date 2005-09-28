مهاجم آرژانتيي تيم فوتبال پيكان به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاري" مهر" وي عصرسه شنبه ازنزديك ديدار تيم پيكان مقابل برق تهران درهفته سوم رقابتهاي فوتبال قهرماني دسته اول باشگاههاي كشور را مشاهده كرد.

بارتو با ابراز خرسندي ازحضورمجددش درتهران گفت: متاسفانه به علت حاضر نشدن رواديد، نتوانستم به موقع در تمرينات تيم پيكان حضوريابم.

مهاجم سابق تيم مونته ويدئو اروگوئه اظهارداشت: درمدت اقامت خود دربوئينس آيرس تمرينات اختصاصي را پشت سرگذاشتم وهم اكنون نيزآماده حضوردرتركيب تيم پيكان تهران هستم.

وي با رد شايعاتي مبني برمشكل مالي با باشگاه پيكان تهران گفت: پيش ازسفر به آرژانتين تمام مبلغ قرارداد خود را ازمسوولان باشگاه دريافت كردم ودراين باره هيچ مشكلي با باشگاه ندارم.

بارتو درخصوص بازي تيم پيكان مقابل برق افزود: با اينكه پيكاني ها نسبت به سال گذشته تغييرات بسياري درتركيب تيم خود داشته اند، اما بازيكنان اين تيم دربازي مقابل برق تهران نشان دادند كه ازهماهنگي لازم برخوردارند.

وي با بيان اينكه كادرفني تيم پيكان دست به جوانگرايي درتركيب اين تيم زده است، افزود: آينده درخشاني درانتظاراين تيم است وبدون شك پيكان فصل آينده به ليگ برتر فوتبال كشوربازمي گردد.

بارتوعصرچهارشنبه تمرينات خود را با تيم پيكان تهران آغازمي كند ودرصورت صلاحديد مربيان ازبازي آينده اين تيم به ميدان مي رود.

بارتو نيم فصل دوم چهارمين دوره رقابتهاي فوتبال قهرماني باشگاههاي برترايران به تيم پيكان تهران پيوست وبا رضايت كادرفني اين تيم، قرارداد خود را يك فصل ديگربا پيكان تمديد كرد.

بارتو تاكنون درليگهاي باشگاهي آرژانتين، اروگوئه، تركيه وآلباني بازي كرده است.