حامیان خیراندیش سرپرستی607 نفر از ایتام ایرانشهر را برعهده گرفتند

محمدعلي تراقويي در گفتگو با مهر بیان داشت: تعداد757 نفر حامي که اکثر آنها مقیم پایتخت هستند سرپرستي 607 نفر از ايتام اين شهرستان را عهده دار هستند که در ایام ماه مبارک رمضان نسبت به واریز مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال به حساب ایتام اقدام کردند.

وي گفت: دستگيري از مستضعفان و نيازمندان، اکرام ايتام و اطعام نيازمندان و نيز سرپرستي ايتام از بارزترين و برترين فضايل اخلاقي در جامعه بشري است و لذا برای تقرب الهی بهترین راه کمک به ایتام و نیازمندان است.

وی اظهار داشت: خدمات رساني به محرومان يک وظيفه همگاني است و لذا تمامی اقشار جامعه می توانند با مشارکت و همکاری با این نهاد در یاری رساندن به نیازمندان و محرومان شریک شوند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) تمامی تلاش خود را برای کمک به محرمان و نیازمندان در دستور کار خود قرار داده است افزود: در همین راستا از ابتداي سال 93 تاکنون به 170 خانوار تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان امتياز آب و برق و گاز واگذار شده است.

تراقویی هزينه امتیاز های واگذار شده را در مجموع 391 ميليون و 750 هزار ريال عنوان کرد و افزود: از اين رقم 74 خانوار از امتياز آب با هزینه 137 ميليون و 500 هزار ريال و 90 خانوار از امتياز برق به مبلغ 248 ميليون و 250 هزار ريال و پنج خانوار از امتياز گاز به مبلغ 6 ميليون ريال بهره مند شدند.

وي بيان کرد: همچنین در این مدت تعداد 292 فقره وام کارگشايي به مبلغ 2 ميليارد و 519 ميليون ريال به متقاضیان نیازمند و تحت پوشش پرداخت شده است.



