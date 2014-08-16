تصاویر سه بعد "روزتا" از ستاره دنباله دار به زمین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزتا، کاوشگر فضایی رباتیک ساخت سازمان فضایی اروپا است که برای مطالعه ستار دنباله دار 67P ساخته و راه اندازی شد. این فضا پیما پس از ده سال در هفته های اخیر به مقصد خود رسید تا یک فضا پیما برای اولین بار در تاریخ بشریت در مدار یک ستاره دنباله دار قرار بگیرد.



آژانس فضایی اروپا ESA جدیدترین تصاویر ستاره دنباله دار 67P را به صورت سه بعدی منتشر کرده که تنها با عینک های آناگلیف قابل مشاهده هستند. عینک های

Anaglyph دارای شیشه هایی به رنگ آبی، سبز و قرمز هستند که در ساخت آنها از فیلترهایی با اندازه ای کمی بزرگتر استفاده شده که لنزهای اصلاح شده جهت به حداکثر رساندن کیفیت تصویر سه بعدی به کار گرفته می شوند. تصاویر آناگلیف از ترکیب دو تصویر با دو رنگ مکمل ساخته می شوند که برای مشاهده آنها به عینک سه بعدی نیاز است.



تصویر ارسالی روزتا در حالی توجه محققان و سازمان فضایی اروپا را جلب کرده که توانسته اطلاعات آنها را نسبت به گذشته و درباره ستاره های دنبال دار افزایش و تغییر دهد. مدیران سازمان فضایی اروپا اعلام کرده اند که اگر مشکلی برای روزتا رخ ندهد، پیش بینی می شود که روزتا تا ماه نوامبر و زمانی که ستاره دنباله دار 67P به خورشید نزدیکتر می شود، کاوشگرهای خود را به سمت ستاره دنباله دار پرتاب کند تا با برقراری ارتباط نزدیکتری با این ستاره بتواند اطلاعات دقیقتری را به زمین ارسال کند. در هفته های آینده نیز روزتا بیش از پیش به ستاره دنباله دار نزدیک شده و تصاویر مختلفی را به زمین ارسال خواهد کرد. تصاویر ارسالی می تواند نگاه محققان نسبت به ستاره دنباله دار را دستخوش تغییرات بیشتری کند.



در تصاویری که تاکنون از روزتا به زمین ارسال شده اند، ترکیبی از گاز و گرد و غبار که از ستاره دنباله دار متصاعد می شوند، به نمایش گذاشته شده است. چشم انداز فوق العاده ای از ستاره دنباله دار 67P/Churyumov-Gerasimenko در تصویر زیر به نمایش گذاشته است. تصاویر دریافتی توسط دوربین روزتا به زمین ارسال شده اند.

تصویر سه بعدی روزتا







تصاویر دیگری که تاکنون روزتا به زمین فرستاده است









در تصاویر زیر سایه سیاه بر تصویر حاکم شده است



