مجوز رسمی فعالیت باشگاه ورزشی استقلال نوین دامغان صادر شد/ ارائه تهیه طرح مجمع خیرین ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی صبح شنبه در آئین تقدیر و تجلیل از بازیکنان فوتبال باشگاه ورزشی استقلال نوین دامغان در مسجد امام سجاد(ع) این شهرستان اظهار داشت: این مجوز رسمی از سوی فدراسیون فوتبال و برای نخستین بار به باشگاه ورزشی استقلال نوین دامغان صادر شده که یک امتیاز و افتخار برای ورزشکاران تیم فوتبال این باشگاه به حساب می آید.

وی اضافه کرد: ارتباط مستقیم با فدراسیون فوتبال و معرفی رده های سنی به تیم های ملی از مهمترین اهداف صدور مجوز رسمی فعالیت برای باشگاه ورزشی استقلال نوین دامغان زیرنظر آکادمی ملی فوتبال است.

تهیه طرح مجمع خیرین ورزشی ارائه شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان از تهیه طرح مجمع خیرین ورزشی از سوی وزارت ورزش و جوانان و ارائه به هیئت دولت خبر داد و افزود: یکی از ابتکارات وزارت ورزش و جوانان در دولت تدبیر و امید ورود خیرین به امر ورزش است که امیدواریم با تصویب این طرح، افراد خیر و نیک اندیش بتوانند با گام های مثبت خود کمک فراوانی به این حوزه مهم و تاثیرگزار در اجتماع داشته باشند.

محمدی خاطر نشان ساخت: همه ما باید به امر ورزش و تقویت این مقوله کمک کنیم و با همراهی و همفکری یکدیگر بتوانیم در تمامی بخش ها ورزش را زنده و پویا نگه داریم.

وی با تقدیر از خدمات و زحمات سرپرست، مربیان و ورزشکاران فوتبال باشگاه ورزشی استقلال نوین دامغان اظهار داشت: این باشگاه با حضور خود در عرصه ورزشی فوتبال و شرکت در مسابقات نقش و حضوری پررنگ دارند و سفیران خوبی در این عرصه بوده و توانست از خود عمکردی درخشان برجای بگذارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان با تاکید بر اینکه حمایت از تیم ها و باشگاه های ورزشی را وظیفه خود می دانیم یادآور شد: از تمام توان و امکانات و با همراهی و همکاری مسئولان شهرستان و استان این حمایت را تقویت می کنیم و از این راه به بحث ورزش می توانیم کمک کنیم.

محمدی گفت: در شهرستان دامغان 38رشته و 15 هیئت ورزشی و با پنج هزار ورزشکار بیمه شده فعالیت دارند.

150 میلیون تومان اعتبار برای ارتقای ورزش دامغان در اختیار شهرداری قرار گرفت

مسئول کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر دامغان نیز در این آئین اظهار داشت: 150 میلیون تومان اعتبار امسال برای ارتقاء و تقویت ورزش در اختیار شهرداری بوده که صرف برنامه های ورزشی شامل ورزش همگانی، قهرمانی و تیم دارای هزینه می شود.

مجتبی ایمانیان افزود: در آینده نزدیک سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری دامغان ایجاد و راه اندازی می شود و امیدواریم بتوانیم از این راه خدمات خوبی را به ورزش شهرستان داشته باشیم.

وی خاطر نشان ساخت: شهرستان دامغان در بحث قهرمانی و تیم داری تیم های ورزشی مشکلی ندارد و همه باید با تمام توان در زمینه ورزش شهرستان گام برداریم.

مسئول کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر دامغان گفت: باید شرایط را طوری فراهم کنیم که فرزندان ورزشکار ما با دارا بودن قابلیت ها و استعداها بتواند به موفقیت های خوبی دست پیدا کند.

در این آئین ایمان آزادی مسئول باشگاه ورزشی استقلال نوین دامغان گزارشی از اقدامات و فعالیت های این باشگاه از آغاز تاسیس تاکنون و موفقیت های کسب شده و مشکلات پیشرو را مطرح و خوستار حمایت های بهتر از گذشته مسئولان از این باشگاه و حضور خیران باهدف کمک مالی از باشگاه های ورزشی شد.

در این آئین جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر دامغان، مربیان، ورزشکاران و والدین آن ها حضور داشتند.

باشگاه ورزشی استقلال نوین دامغان در سال 1365 فعالیت خود را در شهرستان دامغان رسما آغاز کرد.