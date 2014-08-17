به گزارش خبرنگار مهر، این روزها هرگاه پیچ تلویزیون را باز می کنی شبکه های مختلف از شبکه های فیلم سریال گرفته تا شبکه بازار شعار تولید ملی و خرید کالاهای ایرانی را داده و همواره صنعتگران را به تولید کالاهای داخلی و رقابت با کالاهای خارجی دعوت می کنند.

اما متاسفانه برخلاف شعارهای گوناگون در این زمینه در حال حاضر مهمترین درد صنعتگران نبود سرمایه در گردش برای افزایش تولید، گرانی مواد اولیه برای تولید، دوری از مراکز فروش و هزینه‌های گزاف حمل و نقل است که همه این عوامل در استان های مختلف از جمله خراسان جنوبی دست به دست یکدیگر داده و موجب تعطیلی کارخانه یا فروش آنها شده است.

حمایت نهادهای دولتی و حتی پرداخت وام ها هم نتوانسته جلوی ورشکستگی صنعتگران را بگیرد و مانع تعطیلی صنایع تولیدی در استان شود زیرا حمایت های دولتی و روال های طولانی پرداخت وام به نوشداروی پس از مگر سهراب تبدیل شده و بهره زیاد وام ها موجب شده بیشتر صنعتگران هنگامی که نتوانسته اند بهره و اقساط وام را پرداخت کنند کارخانه و تجهیزات آن را به اجبار در اختیار بانک ها بگذارند و بانک ها هم برای دستیابی به پول و سود خود، کارخانه و تجهیزات صنعتگران را به مزایده می گذارند.

البته این مشکلات تنها به صنعت خراسان جنوبی مربوط نمی شود بلکه بیشتر صنعتگران در کشور به این دردها مبتلا هستند که اگر حمایت های دولتی و وام های به موقع با بهره پایین به این گروه ها پرداخت نشود خیلی زود همین صنایع ناچیز داخلی هم تعطیل شده و تولید ملی تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند.

بیشتر مشکلات صنعتگران به عدم حمایت های دولتی محدود نمی شود بلکه بعضی از صنعتگران هم به دلیل نداشتن تجربه کافی، عدم شناخت بازارهای مصرف و بی کیفیتی کالاهای تولیدی خود دچار مشکل می شوند که این موضوع نشان می دهد برای تولید کالای ایرانی علاوه برحمایت از سرمایه ایرانی و حمایت های مردمی باید دولت و صنعتگران هم در یک خط حرکت کنند تا بتوانند صنعت ملی و تولید داخلی را رونق دهند.

فعالیت 466 کارگاه تولیدی و صنعتی در خراسان جنوبی

عبدالعزیز کریمی معاون صنعت اداره کل صنایع و معادن خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از فعالیت 466 کارگاه صنعتی و تولیدی در خراسان جنوبی خبرداد، گفت: این تعداد کارگاه دارای پروانه بهره‌برداری از اداره کل صنعت و معدن خراسان جنوبی هستند که بنابر بر حوزه کاری خود در استان فعالیت خود را کاهش یا افزایش می‌دهند.

وی با بیان این که کارگاه های صنعتی در استان نقش مهمی در پویایی اقتصاد و اشتغالزایی در استان دارند، گفت: با توجه به خشکسالی‌ها متعدد آنچه می‌تواند موجب افزایش اشتغال، افزایش تولیدات داخلی و افزایش درآمد سرانه در استان شود فعالیت های بخش صنعتی و افزایش تولید در این زمینه است.

کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل صنعتگران استان

معاون صنعت اداره کل صنایع و معادن خراسان جنوبی با بیان این که در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان خراسان جنوبی، نبود نقدینگی و مشکل کمی سرمایه در گردش برای افزایش و رونق خطوط تولید است، بیان داشت: در سال های اخیر برای تامین نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش صنتعگران دو راحل در نظر گرفته شده است که صنعتگران از طریق این دو راه حل می توانند خطوط تولیدی و کالاهای تولید شده خود را افزایش دهند.

وی بررسی درخواست صنعتگران برای اعتبار از طریق کارگروه اشتغال استان را یکی از راهکارهای تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و افزود: درخواست و تقاضای صنعتگران استان که کارگاه های آنها فعال است در کارگروه اشتغال و سرمایه استان بررسی شده و پس از آن در صورت موافقت کارگروه به بانک های عامل در استان برای پرداخت ارجاع داده می شود.

معاون صنعت اداره کل صنایع و معادن خراسان جنوبی با بیان اینکه ثبت نام از طرق سیستم و سامانه وزارت صنایع و معدن از دیگر راهکارهای تامین سرمایه در گردش برای صنعتگران است، گفت: در این روش یک گروه کارشناسی در استان درخواست متقاضی را بررسی کرده و پس از تایید درخواست به وازرتخانه ارجاع شده و وازرتخانه پس از تایید درخواست متقاضی را برای پرداخت وام به صندوق توسعه ملی ارجاع می دهد.

به گفته وی صنعتگران می توانند از این طریق وام های تا کارمزد 21 درصد دریافت کنند و در این روش به صنعتگران مناطق محروم چهار درصد یارانه تعلق می گیرد که به این ترتیب وام دریافتی آنها با نرخ 15 درصد محاسبه می شود.

ایجاد راه آهن شرق راهکاری برای توسعه صنعتی استان

کریمی با بیان این که تکمیل راه آهن شرق یکی از راهکاری های مهم برای توسعه صنعتی در استانهای شرقی است، تصریح کرد: تکمیل راه آهن نیازمند عزم ملی، مدیریت جهادی و وحدت همگانی دولتمردان و مسئولان استانی است که با تکمیل راه آهن هزینه های حمل و نقل و صادارات در استان و استان های شرقی کاهش می یابد.

وی ادامه داد: باید زمینه های لازم برای توسعه صنعتی در استان فراهم شود زیرا اگر این امر محقق نشود خراسان جنوبی همچنان در ردیف استان های محروم کشور باقی خواهند ماند.

کریمی یادآورشد: اداره صنعت و معدن خراسان جنوبی تمامی تلاش خود را برای کمک به صنعتگران خراسان جنوبی به کار گرفته است.

کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل افزایش تولید در خراسان جنوبی

مدیریک کارخانه چاپ و تولید لفاف های بسته‌بندی (چاپ روی سلفون) مهم ترین مشکل صنعتگران خراسان جنوبی را کمبود نقدینگی عنوان کرد.

محسن احتشام پیش از این در سخنان خود با خبرنگاران با اشاره به کمبود نقدینگی در خراسان جنوبی افزود: این واحد صنعتی که به تنهایی مادر و تامین کننده نیاز چندین کارخانه دیگر است با ۸۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو است.

وی افزود: در حالی که ظرفیت اسمی تولید کارخانه روزی ۲۰ تن است اما در حال حاضر کمتر از روزی دو تن تولید دارد و بر همین اساس در حالی که می تواند برای ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند اما در حال حاضر تنها برای 100 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: عمده مشکلات ما از حیث خارجی، تحریم ها و از حیث داخلی فقدان سرمایه در گردش می باشد که متاسفانه بانک ها هیچ گونه همکاری با صنعتگران نداشته و روال های پرداخت وام بسیار طولانی بوده و نوشداروی پس از مرگ سهراب است.

وی یادآورشد: افزایش نقدینگی صنعتگران علاوه بر افزایش تولیدات موجب افزایش اشتغال زایی در استان می شود.

پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای با صنعتگران

مدیریک کارخانه تولید بلوک‌های سبک ساختمانی نیز پیش از این در سخنان خود گفته بود: با وجودی که این کالا تاییدیه چند موسسه معتبر نظارتی در داخل و خارج کشور را دریافت کرده اما به دلیل سلیقه های مدیریتی تنها پنج درصد تولید ما در این استان به فروش می رسد و مهمترین مشتریان ما در استانهای خراسان رضوی، اصفهان و اگر فرصت صادراتی داشته باشیم، عراق هستند.

علیرضا عابدی افزود: این واحد صنعتی روزانه ۵۰۰ متر مکعب بتن سبک تولید می‌کند و این در حالی است که میزان سفارش آنها در نوبت روز ۶۰۰ متر مکعب است.

وی با بیان این که این کارخانه در سال ۹۱ توسط آستان قدس رضوی فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده است، گفت: سبکی، عایق حرارتی خوب، حمل و نقل آسان، کارکرد سریع و با کیفیت و صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزایای محصولات این کارخانه است.

مدیر یک کارخانه کاشی کف و سرامیک بیرجند نیز در گفتگو با مهر، گفت: این واحد صنعتی ظرفیت تولید ۵.۵ میلیون مترمربع دارد و برای ۳۲۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

علی هامونی افزود: با وجودی که سرمایه اولیه کارخانه ۳۱۰ میلیارد ریال است، اما هم اکنون با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند.

وی افزود: هم اکنون ۴۰ درصد تولیدات ما به کشورهای افغانستان، عراق و آسیای میانه صادر می شود که اگر مورد حمایت قرار بگیرید، بیشتر می توانند در خارج از کشور مانور دهی داشته باشند.