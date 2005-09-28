۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۷

به همت شركت كشتيراني و همكاري موسسه گل آقا

كاريكاتوريست هاي حوزه هنري در مسابقه سالانه كاريكاتور شركت كردند

هنرمندان خانه كاريكاتور حوزه هنري استان مركزي درنخستين مسابقه سالانه كاريكاتور دريايي شركت كردند.

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، اين مسابقه به همت  شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با همكاري  موسسه گل آقا و با هدف شناخت گستره دريايي كشور از نگاه  موشكاف وتواناي كاريكاتوريست هاي هنرمند برگزارمي شود.

بنابراين گزارش، اين مسابقه درسه گروه سني كودكان، نوجوانان وبزرگسالان و با تفكيك آزاد برگزارمي شود. هنرمندان خانه كاريكاتور حوزه هنري استان مركزي در مجموع تعداد هفده اثر از هفت كاريكاتوريست به دبيرخانه اين مسابقه ارسال كرده اند.

آثارهنرمندان برگزيده برتر روز26 آذرماه سال جاري همزمان با روزحمل ونقل معرفي و به صورت جمعي درشهرهاي ساحلي كشور و هم چنين موسسه گل آقا در معرض ديد عموم قرارمي گيرد.

