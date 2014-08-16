اعطای اعتبارنامه به 9 آزمایشگاه ارتباطی برای تایید نمونه تجهیزات رادیویی

به گزارش خبرنگار مهر، این اعتبارنامه ها در حوزه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و صدور گواهی برای آنها به آزمایشگاه های دارای صلاحیت اعطا شد.

با توجه به گستردگی و تنوع تجهیزات حوزه ICT انجام تایید نمونه تجهیزات نیازمند وجود آزمایشگاه‌های معتبر، مجهز و دارای نیروی فنی تخصصی که در این راستا سازمان تنظیم مقررات با رویکرد توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی به آزمایشگاه های دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و تعدادی از مراکز خصوصی فعال در حوزه ICT اعتبارنامه اعطا کرد.

قرار است آزمایشگاه های فعال در این بخش بر حسب توانمندی های خود آزمایش های قابل انجام و استانداردهایی که در رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفته است را بر روی کالاها پیاده سازی کنند. از جمله این آزمایشگاه ها می توان به آزمایشگاه دانشگاه شریف، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک و شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد.

این آزمایش ها مربوط به آزمون های کارایی، ایمنی و سازگاری الکترومغناطیسی بر شرایط محیطی بر روی تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی خواهد بود.

به گزارش مهر، همزمان با اعطای اعتبارنامه به این آزمایشگاه ها سامانه استاندارد و تایید نمونه کالاهای ICT به بهره برداری رسید.

بر این اساس، تمامی تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات که در داخل کشور تولید شده و یا از طریق مبادی ورودی و گمرکات به هر تعداد وارد کشور می‌شود، باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گواهی تایید نمونه دریافت کنند که برای انجام فرآیند این کار و کاهش زمان آن سامانه استاندارد و تایید نمونه (Labeling) ایجاد شد. با استقرار این سامانه متقاضیان دریافت گواهی تایید نمونه باید با وارد کردن کد رهگیری تقاضای خود را در این سامانه به ثبت برسانند و پرونده تشکیل دهند.

در این سامانه مکانیزم برچسب برای کالاهایی که گواهی تایید نمونه دریافت کرده اند، اجرایی می شود تا امکان کنترل بازار و تشخیص دستگاه های غیرمجاز یا دارای برچسب تقلبی فراهم شود.