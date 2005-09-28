انقلاب هسته اي ايران

بيش از دو سال است كه ملت ايران صادقانه كليه قوانين بين المللي و پادمان هاي آژانس را به موازات ادامه مذاكره با تروئيكاي اروپا پذيرفت ودر اين خصوص هزينه زيادي را متحمل شد.



علت امراين است كه تعليق فعاليت هاي هسته اي موجب هدررفتن امكانات موجود در تاسيسات هسته اي و كاهش خلاقيت در ميان دانشمندان جوان ايراني مي شود.



بيش ازدو سال مذاكره ميان ايران و تروئيكاي اروپا ثابت كرد كه اروپائيان فاقد اراده سياسي لازم براي حل مشكلات كلان جهان هستند وصلاحيت لازم را براي رهبري وهدايت هوشمندانه مسائل شبيه پرونده هسته اي ايران ندارند.



تاثيرپذيري غرب از سياست هاي امنيتي آمريكا و عدم توانائي اتحاديه اروپا براي جداسازي منافع قاره خود از منافع آمريكا بيش ازهرچيز به انزواي اروپا ونزديكي كشورهاي جهان سوم منجر مي شود.



راي اخيركشورهاي عضو شوراي حكام به قطعنامه پيشنهادي ترويكاي "پير وبي صلاحيت" اروپا به خوبي بلوك بندي هاي جديد جهاني را نشان داد.



ظهور قدرتمندانه چين و روسيه در راي ممتنع به قطعنامه پيشنهادي اخير، اين سناريو را تقويت مي كند كه جهان در حال حركت به سمت چند قطبي شدن است وروسيه وچين مي توانند نقش پويا تري در انزواي غرب و آمريكا ايفا كنند.



اين قطعنامه بيش از آنكه به عنوان يك شكست ديپلماسي براي ايران تلقي شود در حقيقت به انحصارگري هاي سياسي آمريكا وغرب پايان داد و عرصه سياست گذاري هاي جهاني را شفاف تر كرد.



درروند ملي، جمهوري اسلامي تجربه ارزشمندي در گستره سياستهاي خارجي خود به دست آورد وارزيابي دقيقي ازصف بندي هاي موجود ميان دوستان ودشمنان خود به عمل آورد.



اين ارزيابي موجب خواهد شد تا جمهوري اسلامي با داشتن پتانسيل هاي كلان اقتصادي و تاثيرگذاري هاي سياسي منطقه اي و موقعيت جغرافيائي ويژه در روابط خود با كشورهائي كه درجريان راي گيري اخير شوراي حكام در كنار ايران ويا در مخالفت با ايران قرار گرفتند، تجديد نظر كند.



نفت و گاز و پروژه هاي اقتصادي كلان قطعا مي توانند در اين زمينه ابزار تنبيهي وچكش تعادل سياسي مهمي در دست ايران باشند تا در پرتو آن دورنماي حركت سياسي ايران بر اين اساس پي ريزي شود.



تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي ايران براي الزام دولت درازسرگيري فعاليت هسته اي اقدامي هوشمندانه و كاملا منطبق با خواست ملي ايران است و مي تواند پاسخي مناسب به باج خواهي غرب و آمريكا باشد.



اين حركت مجلس شوراي اسلامي تنها يك حركت نمادين ونمايشي نيست بلكه به نوعي يك " انقلاب هسته اي" به شمار مي آيد زيرا ملت ايران مصمم است تا به راه خود براي دست يابي به فناوري هسته اي صلح آميز عليرغم همه كار شكني هاي غرب و آمريكا ادامه دهد و در اين مسير حاضر است هرگونه بهائي را پرداخت كند.



قطعنامه اخيرشوراي حكام درواقع به يك امتحان نهائي براي ايران از يك سو وبراي غرب و آمريكا از سوي ديگر تلقي مي شود و جمهوري اسلامي توانست از اين امتحان موفق خارج شود زيرا بطورقطع جهان به ناتواني آمريكا واتحاديه ناپايدار اروپا درهمسو ساختن جهان عليه فعاليت هسته ايران پي برد.

کد مطلب 235085