کارگردانی نمادین مسعود کیمیایی در نقطه «صفر» سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، کیمیایی با ابراز خوشحالی از اینکه هنرجویان کارگاه آزاد فیلم راه به سینمای حرفه ای پیدا کرده اند گفت: به هر جهت یکی از فرازهای کارگااه آزاد فیلم این است که بچه ها از بزرگان سینما شوند. این جمله را همیشه سر کلاس می گفتم و این حس را همیشه داشتم و دارم که بخش مهمی از سینمای آینده برای این بچه‌ها است.

او با اشاره به بازیگرانی که در این فیلم سینمایی حضور دارند، بیان کرد: بازیگرانی را در این پروژه می بینم که بخشی از آنها از مدرسه فارغ التحصیل شدند. میلاد کی مرام یکی از بهترین ها است، همینطور پولاد کیمیایی و صالح صارمی و دیگر بازیگران.

او که با ورود به لوکیشن با دیدن گریم پسرش غافلگیر شد، گفت: فکر نمی کردم به این گریم رضایت بدهد اما گویا رضایت داده و شنیدم این شخصیت را خوب بازی می کند.

کیمیایی در آخر گفت: خوشحالم که مسعود یزدانی فر، ساخت فیلم بلندش را آغاز کرده است. او از استعدادهای فوق العاده مدرسه است و شنیدم که فیلم موفقی خواهد بود و امیدوارم همینطور باشد.

فیلم سینمایی«صفر»به کارگردانی و نویسندگی مسعود یزدانی فر تاکنون نیمی از فیلمبرداری را پشت سر گذاشته است.

در خلاصه داستان این فیلم که به قلم مسعود یزدانی فر نوشته شده، آمده است: سه دوست و هم محله ای قدیمی بعد از سالها در یک گروه خلافکار قرار می گیرند و در پی یک معامله بزرگ هستند که فتنه های یک گروه دیگر خصوصا یک فرد باعث می شود که تصمیم به نابودی یکدیگر می گیرند.