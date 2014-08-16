ارتباط با مخاطبان پنهان دستگاه های اجرایی اردبیل فعال می شود/جهت دهی به ادارات در چهار کمیته

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های اردبیل گفت: این برنام در کمیته ارتباطات روابط عمومی ها در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برخی مخاطبان دستگاه ها علاقه مند به کانال های متداول خبری از جمله سایت های خبری نیستند، اضافه کرد: فعال سازی ارتباط با این گروه از مخاطبان با در نظر گرفتن سلایق آن ها نیازمند برنامه ریزی است.

به گفته امامی یگانه در ادامه این طرح می تواند به ارتباط با اقشار مختلف مردم و اراده گزارش دستگاه ها بیانجامد.

وی با بیان اینکه فعالیت روابط عمومی های ادارات استان در چهار کمیته سمت و سو یافته است، اضافه کرد: این طرح تشدید بوروکراسی نبوده و ما به دنبال پیگیری پیشنهادات شاخص کمیته ها برای ارتقا کیفی فعالیت روابط عمومی ها هستیم.

مدیر کل روابط عمومی استاندار تصریح کرد: در کمیته ارتباط با رسانه تعامل با رسانه های استان و توجه به مطالبات آن ها پیگیری می شود.

وی کارکرد کمیته آموزش و تحقیقات را برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله خبر نویسی و برپایی مراسمات عنوان کرد و افزود: در کمیته اطلاع رسانی مجازی نیز باید ورود قوی از سوی روابط عمومی ها صورت گیرد.

امامی یگانه با بیان اینکه تاکنون هر کمیته 10 عضو از روابط عمومی ها جذب کرده است به ضرورت مشارکت سایر روابط عمومی های غیر عضو تاکید کرد.

پوشش خبری سفر هیئت دولت با 90 خبرنگار منتخب

مدیر کل روابط عمومی استاندار در ادامه خواستار برنامه ریزی ویژه رابطان عمومی برای سفر رئیس جمهور شد و گفت: به غیر از نصب بنر خوش آمد گویی در دستگاه ها نصب بنر در سطح شهر ممنوعیت دارد.

وی به نصب فقط یک بنر در ورودی ادارات تاکید کرد و افزود: نصب بنرهای متعدد برای خیرمقدم گویی خوشایند نیست.

امامی یگانه اضافه کرد: طرح اولیه بنر مجامع بعد از تائید اولیه توسط شهرداری نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه این سفر با عنوان " توسعه و سرمایه گذاری" نامگذاری شده است، اضافه کرد: جلساتی با گروه های نخبه، ایثارگر، روحانیون، سرمایه گذاران و در نهایت خبرنگاران برگزار خواهد شد.

به گفته مدیر کل روابط عمومی استاندارنشست خبری رئیس جمهور و تمامی مراسمات هیئت دولت توسط 90 نفر از خبرنگاران منتخب پوشش خواهد یافت.

وی سفر هیئت دولت به استان را سفر پر خیر و برکتی عنوان کرد و گفت: این سفر جنبه تشریفاتی نداشته و با هدف توسعه استان صورت می گیرد.