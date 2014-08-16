فعالیت 130 کتابخانه عمومی در کرمان/ دو میلیون و 700 هزار جلد کتاب به امانت گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت 130 باب کتابخانه عمومی در استان کرمان اذعان داشت: کتابخوانی سلامت اخلاقی جامعه را تامین می کند.

وی همچنین از راه اندازی 27 کتابخانه مشارکتی در کرمان خبر داد و افزود: طی سال گذشته چهار میلیلون و 400 هزار نفر به کتابخانه های استان مراجعه کرده اند.

حسین زاده از وجود یک میلیون و 400 هزار جلد کتاب در کتابخانه های این استان خبر داد و گفت: 120 هزار عضو فعال کتابخانه های استان هستند.

این مسئول زیربنای کتابخانه های استان را 67 هزار مترمربع عنوان و تصریح کرد: در سال گذشته دو میلیون و 700 هزار جلد کتاب امانت گرفته شده است.

مدیرکل کتابخانه های استان کرمان با اشاره به راه اندازی انجمن خیران کتابخانه ساز در استان کرمان اذعان داشت: بخش کودک در تمامی کتابخانه های عمومی استان کرمان راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: مطالعه در رشد و تعالی جامعه تاثیر بسزایی دارد بنابراین افراد باید از سنین کودکی با فرهنگ کتابخوانی انس بگیرند.

این مسئول یادآور شد: در بخش کودکان علاوه بر وجود کتاب های مناسب برنامه های فرهنگی مانندقصه گویی، مسابقات نقاشی و برنامه های نمایشی در نظر گرفته شده است.