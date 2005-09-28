وزير امور خارجه انگليس حمله به ايران را منتفي دانست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جك استراو وزير امور خارجه انگليس كه براي شركت در نشست ساليانه حزب كارگر درشهر برايتون در جنوب انگلستان به سر مي برد در گفت وگو با راديو بي بي سي برخورد نظامي با ايران را منتفي دانست و اظهار داشت : وي معتقد است آمريكا هنوز حمله به ايران را به عنوان راه حلي براي برخورد با فعاليت هسته اي تهران در نظر نگرفته است .



وي خاطر نشان كرد كه تمامي روساي آمريكا هميشه گفتند كه همه گزينه ها باز است اما اين اقدام (نظامي) در دست بررسي و در دستوركار قرار ندارد . من تصور مي كنم كه اين اقدام غير قابل تصور است.



وزير امور خارجه انگليس تصريح كرد: ما از حمايت كامل آمريكا در زمينه حل اين روند (مساله هسته اي ايران)از طريق ديپلماتيك برخوردار هستيم .



وي در ادامه افزود : ما باب اقدامات ديپلماتيك بيشتر با ايران را باز گذاشته ايم و اميدوارم كه آنها (ايرانيها) ازاين فرصت استفاده كنند .



گفتني است؛ آژانس بين المللي انرژي اتمي روز شنبه قطعنامه پيشنهادي تروئيكاي اتحاديه اروپا عليه برنامه هسته اي را به تصويب رساند .

