زمان دیدار لویی چهاردهم با پري دريايي مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی پارامونت پیکچرز مسئولیت پخش فیلم «ماه و خورشید» با نقش‌آفرینی پیرس برازنان در نقش پادشاده لویی چهاردهم را در ایالات متحده به عهده گرفته است. در این داستان فانتزی، پادشاه فرانسه سعی می‌کند با دزدیدن نیروی یک پری دریایی به زندگی جادوانه دست پیدا کند. این استودیو قصد دارد فیلم را روز دهم آوریل سال 2015 اکران کند.

از دیگر بازیگران این فیلم می‌توان به ویلیام هرت، بنجامین واکر، کایا اسکودلاریو، پابلو شرایبر و بینگبینگ فن اشاره کرد.

شان مک‌نامارا این فیلم را با اقتباس از رمانی با همین نام نوشته ووندا ان. مک‌انتایر کارگردانی کرده است. لارا هرینگتون مسئولیت نوشته فیلمنامه این فیلم را بر عهده داشته و بیل مکانیک و بری برمن هم آن را بازبینی کرده‌اند. مکانیک، که خود رییس اجرایی کمپانی پندمونیوم فیلمز است، این فیلم را تهیه کرده و آن را به کمپانی پارامونت آورده است.

این فیلم خیالی - ماجرایی تصویرگر ماجراهایی است که در دوره پادشاهی لویی شانزدهم در فرانسه می‌گذرد اما این بار پادشاه می‌خواهد به سلطنتی ابدی دست پیدا کند و به این دلیل نیروی زندگی جاودان را از یک پری دریایی که نقش او را فن بینگ بینگ بازیگر چینی بازی می‌کند، می دزدد. با این حال وقتی ماری- ژوزف دختر 18 ساله پادشاه نیز درگیر این ماجراها می‌شود، همه چیز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.

شان مک نامارا كارگردان فیلم‌هایی چون «موج نورد روح» است.

رمان «ماه و خورشید» سال 1997 منتشر شد و جایزه نبولا را برای بهترین رمان فانتزی دریافت کرد. فیلم های «سفر ستاره‌ای» با اقتباس از مجموعه کتاب‌های همین نویسنده ساخته شده اند.

کمپانی گود یونیورس مسئولیت پخش و توزیع بین‌المللی این فیلم را بر عهده دارد.