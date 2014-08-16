مشاجرات کشور ناشی از بدگمانی است/ ابوترابی حکیمی حلیم بود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ورود آژادگان به میهن اسلامی مراسم گرامیداشت سید علی اکبر ابوترابی سید آزادگان با عنوان " ابر فیاض" ظهر شنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس، فیروز آبادی قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژِی اتمی ایران، عباسپور، رحمانی، حسینی و محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، آیت الله اسلامی نماینده مردم تاکستان در مجلس خبرگان رهبری، جمعی از آزادگان و ایثارگران، مدیران دستگاههای اجرایی و خانواده شهدا در تالار اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

علی لاریجانی در این مراسم گفت: در سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی حق همین است که جلسه ای شایسته و در خور مردی بزرگ مانند ابوترابی برگزار شود و مردم با شخصیت این روحانی جلیل القدر بیشتر آشنا شوند.



رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاید در تاریخ کشورها کمتر افرادی پیدا شوند که به اندازه ایران اسلامی رجالی مصمم برای تحقق یک فکر ناب داشته باشد و امروز باید نیروهای ارزشمندی که در جریان مجاهدت واقعی حضوری فعال داشته و صبوری کردند یک سرمایه بزرگ تلقی شوند.



وی افزود: جنگ در تاریخ زیاد رخ داده و زندانی هم فراوان داشته ایم اما کسانی که تاثیرگذار باشند و افراد را متحول کنند بسیار نادر هستند لذا وظیفه داریم این شخصیت ها را حفظ کنیم که جمع آوری خاطرات آزادگان به عنوان سند تاریخی کشور کار ارزشمندی است که باید تداوم یابد.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی خاطرات مرحوم ابوترابی مانند سند تاریخی بزرگی از تربیت اسلامی است که باید بخوبی حفظ شود زیرا روش افرادی چون ابوترابی یک سبک زندگی و تربیت دینی است که در برابر مارکسیست ها که استالین را تربیت کردند تا هزاران نفر را بکشد نظام اسلامی شخصیتی را تربیت کرده که انسانها را متحول می کند.



لاریجانی یادآورشد: غربی ها امروز دچار مشکلاتی شده اند که به فغان آمده اند و اگر تخریب و جنگ و کشتار به راه افتاده نتیجه تفکر استکباری است که برای قدرت طلبی جنگ به راه انداخته است.



وی یادآورشد: زندگی رجال سیاسی غربی را مطالعه کنید و ببینید چه افکار تفوق طلبی دارند و رفتار امام را هم بررسی کنید که چگونه با ترویج اسلام ناب محمدی زمینه تربیت افرادی چون ابوترابی را فراهم کرد و ما باید قدردان مکتبی باشیم که توانست شهدای والامقامی را به جامعه عرضه کند که افتخار آمیز است.

ابوترابی حکیمی حلیم بود



وی افزود: ابوترابی حکیمی حلیم بود و در راه معرفت اسلامی تلاش زیادی کرد و با تقوی بود و چون نهان و آشکارش فرقی نمی کرد و اهل ریا نبود حتی وقتی کاندید مجلس شد در دوران تبلیغات به زیارت رفت تا کار تبلیغی نکند و با یک آرامش روحی و روانی که در وجودش حاکم بود درس اخلاق می داد.



لاریجانی یادآورشد: ابوترابی در هر زمانی به وظیفه خود عمل می کرد و در جبهه، دوران مبارزه، اسارت با شناخت درستی که داشت بین مردم محبوب شد که نشان می دهد هر کس سرشت و نهان خود را درست کند خدواند آشکارش را سامان می دهد.



وی افزود: مرحوم ابوترابی با خدا هم رو راست بود و به نماز اول وقت اهمیت می داد و صبر و استقامت وی زبانزد بود و این روحیه را القاء می کرد و این روحیه موجب علو مرتبه سید آزادگان شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جامعه ای که در راه آرمانهای بشری صبر و استقامت پیشه کند پیشرفت خواهد کرد و امروز ایران اسلامی نیازمند صبر و استقامت است که باید پیشانی کار همه ما باشد.



وی گفت: در شرایطی که در تنگنا، تحریم و فشارهای سیاسی هستیم که کشورهای زورگو با ایجاد گروههایی در منطقه راه انداخته اند و بجای آن که سلاح خود را به روی استکبار و اسرائیل نشانه روند به روی مسلمانان گشوده اند و رقابت های بی معنای منطقه ای راه انداخته اند باید هوشیار باشیم و درست رفتار کنیم و صبوری و گذشت داشته باشیم.



لاریجانی اظهارداشت: مجموعه شرایط ایجاد شده را به گونه ای کرده اند تا مواضع خود را در برابر فلسطین تنزل دهیم و به اعتراف برخی سران غربی موضوع ایران هسته ای نیست بلکه مواضع ایران در منطقه است.



وی افزود: باید در این وضعیت استقامت کنیم تا نصرت الهی نصیبمان شود و در این راه تحقق اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات است و این راه ریاضت نیست بلکه مسیر مقاوم شدن در برابر دیگران و رونق ایجاد کردن است تا کارها دست مردم باشد.

اقتصاد اولویت کشور است



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز اقتصاد باید اولویت نخست ما باشد و بیکاری، اشتغال و فشار تورم که روی مردم زیاد است را کم کنیم و دولت و مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی عزم راسخ دارد.



وی افزود: در شرایطی که بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده و یا با نیمی از ظرفیت کار می کند باید موتور این واحدها را به حرکت درآوریم و اقتصاد را رونق بخشیم تا از این شرایط خارج شویم.



لاریجانی گفت: اخلاق و ادب مرحوم ابوترابی و تواضع و ساده زیستی سالار آزادگان بسیار تاثیرگذار و زبانزد بود که می تواند مورد توجه مسئولان قرار گیرد.



این مسئول تصریح کرد: سالانه هشت میلیون پرونده قضایی در کشور تشکیل می شود که زیبنده نظام اسلامی نیست و نشان می دهد نزاع و خشونت و عصبیت در جامعه زیاد شده در حالی که بخشی از تربیت دینی و اسلامی ما گذشت و صبوری و مهربانی است و توصیه های اخلاقی و رفتاری با دیگران آنقدر فراوان است که اگر به آن استناد کنیم مشکلات ما کمتر می شود وجود خشونت مناسب نیست.



وی افزود: گاهی فکر می کنیم انقلابی بودن یعنی خشونت و تندی در حالی که این خشونت باید با دشمنان باشد نه دوستان اما متاسفانه در جامعه بداخلاقی هایی دیده می شود که نتایج خوبی ندارد.



لاریجانی اظهارداشت: افشاگری، تخریب و بداخلاقی شیوه اسلامی نیست و اگر امروز وحدت ما بر هم بریزد هیچ کار نمی توانیم انجام دهیم که در این راه نیز روش ابوترابی که در اردوگاه عراق تلاش می کرد اختلافات کم شود و وفاق و دوستی در میان اسرا تقویت شود ما هم می توانیم تواضع و اخلاق را سرلوحه کارمان قرار دهیم و در عمل به کار بندیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وجود اختلاف سلیقه در جامعه اشکالی ندارد اما دشمنی کردن ایراد دارد لذا هر کس خواست حرفی بزند باید آن را مرور کند که آیا این حرف یا انتقاد می تواند شرایط را عوض کند یا برای تخریب و پائین کشیدن کسی مطرح شده است.



وی یادآورشد: شرایط امروز به گونه ای است که باید صبورتر باشیم و سنت های دینی را پیاده کنیم و سخن دیگران را حمل بر ضعف نکنیم، در عالم سیاست شاید نیت افراد را بدانیم اما اجازه نداریم قضاوت عجولانه کرده و با سوء ظن به امور نگاه کنیم بلکه باید حسن ظن داشته باشیم و هر حرف متفاوتی را توطئه ندانیم و توپخانه بکار نگیریم و از بد گمانی دوری کنیم.

مشاجرات کشور ناشی از بدگمانی است



لاریجانی اظهارداشت: بسیاری از مشاجرات کشور ناشی از بدگمانی است در حالیکه باید به خود ظن داشته باشیم نه دیگران زیرا به نفس دیگران که تسلط نداریم پس باید حمل بر صحت کنیم.



وی افزود: در جامعه امروز باید به روش ابوترابی ها عمل کنیم و به ریشه دینی امور توجه داشته باشیم و اگر مراسم بزرگداشت می گذاریم بدنبال روشهای ابوترابی ها باشیم و از زندگی این شخصیت فیلم بسازیم و راه و روش و اخلاق این سردار بزرگوار را از تلویزیون پخش کنیم تا نمونه عملی تربیت اسلامی به نسل امروز و آینده ارائه شود.



لاریجانی در پایان برای حل مشکلات آب، صنعت، کشاورزی و گردشگری استان قزوین در لوایح مجلس اعلام آمادگی کرد.

در این مراسم از منشور آزادگان رونمایی شد.